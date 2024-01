Huyó del Reino Unido porque sus hijos sufrían violencia y la policía se los quitó a la fuerza

Soledad Saubiette es madre de dos niños de 7 y 9 años. En el año 2020, mientras vivía en Londres con los pequeños que padecen Síndrome de Asperger, decidió escapar del país anglosajón para protegerlos de la violencia familiar que su ex esposo ejercía contra la ellos. Se radicó en el departamento mendocino de Tunuyán, tras un breve paso por la provincia de Córdoba. Cuatro años después de ese calvario, la mujer volvió a sufrir una situación dramática el pasado 11 de enero, cuando efectivos de la Policía de Mendoza, acatando la decisión de una jueza que dio lugar al requerimiento de restitución de los menores impulsado por su ex pareja, le arrebataron violentamente a los chicos para devolverlos a su país de origen.

Todo comenzó en 2004, cuando la mujer se fue de Argentina para instalarse en Europa. Mientras se realizaba la Copa Mundial de Fútbol en Alemania durante el año 2006, conoció a un hombre de nacionalidad teutona con quien finalmente se casó en Córdoba cuatro años más tarde. Por trabajo, la pareja se mudó a la ciudad de Londres, en el Reino Unido, donde tuvieron dos hijos. Soledad atravesaba su segundo embarazo cuando comenzaron los episodios de violencia.

La situación se volvió tan insoportable para la mujer y sus hijos que, tras una serie de nuevas situaciones de agresión, el hombre fue detenido por la fuerza policial londinense en 2016. El conflicto se judicializó y la pareja fue a juicio, mientras tanto, las autoridades inglesas impartieron un régimen de visitas, aún, cuando las pericias médicas habían confirmado las agresiones contra los menores. "En el 2020 mis hijos ya no daban más, mi hija volvía destrozada", relata Soledad a MDZ. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. La mujer decidió que el bienestar de sus chicos era su mayor prioridad y partió hacia nuestro país con los menores.

Soledad está desesperada por recuperar a sus hijos.

La mujer y los dos pequeños llevaban casi dos años en Tunuyán cuando el progenitor inició el requerimiento de restitución de los menores. Aquí surge la primera crítica que, tanto Soledad como una de sus abogadas, Carime Mercado, sostienen sobre el proceso judicial. Es que según la madre de los menores, cuando el hombre hizo la presentación ya habían pasado casi dos años, por lo tanto, había transcurrido el tiempo máximo que establece el Convenio de la Haya que es de un año y seis semanas.

En ese contexto de idas y vueltas, La justicia argentina ordenó un nuevo régimen de comunicación, esta vez a la distancia. Otra vez, surgieron episodios de violencia, situación que fue confirmada también por el cuerpo forense de Tunuyán. Soledad denunció penalmente a su ex esposo, mientras las autoridades a cargo del caso tanto en Argentina como en el Reino Unido, decidieron que debía volver a Europa junto con los niños.

Todo empeoró el 11 de enero pasado. En medio de la feria judicial, una jueza subrogante se hizo cargo de la causa y ordenó que los niños debían retornar a su país de origen sin su madre. "Es inexplicable lo que hizo. Había una denuncia penal contra el padre, los chicos no lo querían ver, los obligaron a hacerlo. No se hizo una escucha activa, ni se dio importancia a lo que pensaban mis hijos".

Jueves por la mañana. La mujer conducía su automóvil y se disponía a comprar el desayuno para sus pequeños cuando un violento operativo policial la detuvo obligándola a descender del vehículo por la fuerza. Sin entender lo que estaba sucediendo, Soledad le preguntó a los efectivos a que se debía el accionar: "me contestaron que actuaban así porque yo no me dejaba notificar".

Soledad nunca vio cuando se llevaron a sus hijos. De un momento a otro fueron trasladados al aeropuerto de Mendoza, mientras la mujer transitaba un verdadero infierno. La última imagen que se llevaron los niños de 9 y 7 años fue la de su madre sostenida en el suelo por efectivos policiales. Imposible pensar en que una situación así no los afecte física y emocionalmente.

Cómo sigue el caso.

En comunicación con MDZ, la mujer contó que "ayer se hizo una audiencia en el Reino Unido a la que asistí virtualmente y en la que básicamente se me castiga por protegerlos. Nunca se habló del Asperger de los chicos, ni se mencionó la evidencia que hay acá, ni la denuncia penal que hay contra el padre. En este momento mis hijos están viviendo con su abusador".

Ahora, según relata Soledad, la Justicia dio la orden para que los niños puedan ser trasladados a Alemania para vivir con su padre. "No conocen a nadie de la familia de allá, es llevarlos a un lugar donde no tienen nada".

Y agregó: "Lo que más me importa es traer a mis hijos de vuelta lo más pronto posible. Mis hijos tienen Asperger, por lo que tienen una rutina muy específica y necesitan saber que va a pasar. Por lo tanto, no sabemos como los va a afectar todo esto porque les sacaron todo lo que conocen y algo que no les faltó nunca que es su mamá".

Qué dice el derecho.

En nuestro país, la aprobación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores adoptado el 25 de octubre de 1980 por la 14a. sesión de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, fue aprobada a través de la Ley Nº 23.857.

La norma establece que ante un caso de sustracción de menores, el país requirente, en este caso el Reino Unido, solicita la restitución del menor y, a partir de ese momento, se judicializa el caso. Entonces, es el juez quien debe establecer si están dadas o no las condiciones de la Convención de la Haya. Entre los puntos a analizar se destaca la necesidad de comprobar si los menores están en riesgo (Art. 13 b), algo que según Soledad y su abogada, está claramente demostrado.

Además, el artículo 13 establece en su 2° párrafo que la autoridad judicial o administrativa podrá negarse a ordenar la restitución si comprueba que el propio menor se opone a la restitución. Esa situación, también estaría comprobada, ya que existe una denuncia penal en la Justicia Argentina con lesiones constatadas por el Cuerpo Médico Forense contra el padre de los menores que, paradójicamente, es quien solicitó la restitución de los niños.

"La justicia argentina debería haber permitido que la investigación concluya. Si eso sucedía, muy probablemente el padre habría sido condenado, porque justamente el hecho que se denuncia habría sucedido en el marco de un régimen de comunicación que debió ser asistido y el CAI trabajó social del Juzgado permitió visitas sin asistencia", señaló Carimé Mercado.

Quienes deseen colaborar con Soledad, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram que creó exclusivamente para el caso: https://www.instagram.com/justiciaxgya/