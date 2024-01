El conmovedor testimonio de un albañil contra Milei: "No me alcanza, pero mis hijos no tienen la culpa"

Menos de tres minutos le alcanzaron a un albañil del conurbano bonaerense para viralizarse y convertirse en la voz de millones de argentinos. El hombre marchó el miércoles hacia la Plaza del Congreso en el marco del paro nacional y la movilización que encabezó la CGT contra la ley ómnibus y el DNU de Javier Milei. Lo hizo para protestar por un mejor futuro para sus hijos y contra las medidas de ajuste implementadas.

Mostró a cámara sus manos y la piel de sus brazos, quemada y rasgada por tantas horas expuesto al sol. "Nosotros somos trabajadores", dijo y explicó: "Estamos por nuestros hijos, laburamos de sol a sol, tenemos todo el cuerpo quemado, las piernas, todo, porque cada día llevamos el pan a nuestros hijos, pero se nos hace tan difícil pagar un boleto de tren o de colectivo, que nos suban la luz, el gas, que nos vendan las tierras...Tantas cosas que él (Javier Milei) quiere hacer, que siendo argentinos estamos acá defendiendo a los jubilados como alguna vez lo hizo Norma Plá".

"Este pueblo es Argentina, nuestra bandera es celeste y blanca, nuestro pueblo es argentino, nuestros hijos son argentinos. Tenemos escuela pública, trabajamos y llevamos el pan de cada día a nuestra casa. Queremos que nuestros hijos (vayan) a escuela pública. En el futuro van a ir a la universidad. Eso es lo que queremos", agregó.

Con emoción, el hombre describió: "Somos humildes y en los barrios humildes hay maestros, doctores, ingenieros. Salen todos por la facultad, por la escuela pública". Además, explicó: "Estamos también por los derechos adquiridos que tuvimos alguna vez por el General Perón, que nos dio tanto como vacaciones, aguinaldo, tantas cosas por las que luchamos todo el pueblo. Y si no estamos acá, ¿a dónde vamos a estar?".

El hombre, que es albañil, señaló que trabaja "de sol a sol". Mientras de noche se desempeña como sereno y cuida un lugar, de día pica piedra en el rubro de la construcción. "No me alcanza, pero mis hijos no tienen la culpa y tienen que desayunar", afirmó.

"Ahora faltan unos días para que los tengamos que anotar al colegio y ya con mi señora estamos guardando monedita a monedita para poder comprar un guardapolvo, una mochila, los útiles, porque nuestro futuro son nuestros hijos sino qué sentido tendría la vida", expresó y dijo que su deseo es "darles educación para que el día de mañana no los estén quemando y puedan ser, tal vez, un periodista, un oficinista o lo que quieran".

Video: el emocionante testimonio de un albañil durante la marcha