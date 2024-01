Preocupa el aumento de vehículos que circulan sin tener el seguro al día

La devaluación sumado al incremento de los precios y servicios y el consabido estancamiento de los salarios generó que muchos argentinos, aún recortando algunos gastos superfluos, no logren cumplir con los pagos de algunos servicios, las tarjetas de créditos y también los seguros.

Uno de los casos más emblemáticos es el tema del seguro de los vehículos, condición obligatoria para circular en el país. Aunque son pocos los que deciden darle de baja y prefieren antes cambiar de prestador o bajar el plan, lo cierto es que lo que se viene incrementando en los últimos meses es la morosidad en las cuotas.

Adriana Sánchez, productora de seguros para ocho compañías nacionales, explicó a MDZ que las cuotas se fijan en torno a la suma a asegurar, es decir, del valor del vehículo, que desde el 2023 a esta parte tuvo una suba de alrededor del 100%, según la marca y modelo del automóvil. "Esto se ve reflejados en las cuotas, que en promedio aumentaron un 90% dependiendo del vehículo. Y lo que viene ocurriendo no escapa a la situación general del país, si bien no hay una reducción de la cartera de clientes, si hay retrasos", admitió.

La prestadora detalló que la gente se queja por el precio y en muchos casos "consulta por un plan más barato. Te comenta que como estamos en época de granizo, por el momento lo mantiene pero en algunos meses suspenderá esa prestación. Lo cierto es que se van retrasando en el pago de las cuotas, y eso es una complicación. Ocurre que tienen un accidente y como tienen la póliza impaga no les cubre los daños. Insisten en que siempre fueron clientes cumplidores, pero si no está al día, no rige la cobertura. Esto lo estábamos viendo el año pasado, pero ahora se ve con mayor asiduidad", señaló Adriana.

Leyenda

El también productor de Seguros Daniel Layus, recordó que "cada vez que aumenta el valor de un auto, ya sea usado o nuevo, también aumenta la póliza".

"El gran problema que estamos teniendo es que al tener cuotas impagas, la gente se queda automáticamente sin seguro. O sea, hay un gran porcentaje de vehículos circulando sin cobertura. Y, en lo que es responsabilidad civil, esto es obligatorio. Pero hoy por hoy, las coberturas han aumentado porque aumentaron los vehículos, no es porque las compañías quieran aumentar de por sí. El problema es que la gente sigue teniendo los mismos ingresos y luego de la devaluación que llevó el dólar de $300 a $800, las pólizas aumentar entre un 30% y un 50%", detalló.

Además, subrayó que "lo básico para circular con un auto en las calles es tener contratado un seguro contra terceros. Si llegás a tener un accidente, ni hablar si hay alguna persona lesionada, y tenés que pagar vos a un tercero, son millones de pesos que te pueden implicar vender el auto o hasta tu casa".