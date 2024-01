Análisis médico: el listado de las obras sociales que no deberán pagar coseguro a bioquímicos

Bioquímicos mendocinos nucleados a través de la Asociación Bioquímica de Mendoza informaron este martes oficialmente que tomaron una decisión que golpeará sin dudas los bolsillos de todos los pacientes que vayan a realizar una consulta médica o a realizar un análisis a dichos laboratorios.

"Debido a la situación económica actual y en relación a la insuficiente oferta de actualización arancelaria y plazos de pago por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales, lamentablemente nos lleva a necesidad de implementar un cobro de un Bono Adicional Complementario no reintegrable", informaron concretamente desde la ABM.

En principio, habían comunicado un listado de obras sociales y prepagas que debían pagar el coseguro de $10.000 y otras de $8.000. Sin embargo, este miércoles se confirmó que hay un listado de obras sociales que cuyos afiliados no deberán abonar el extra debido a que las empresas se pusieron de acuerdo con los bioquímicos mendocinos.

"Ante el reconocimiento del ajuste de los valores de UB, a partir del 24 de enero los afiliados de las siguientes prepagas y obras sociales NO deberán abonar el bono adicional complementario no reintegrable: UNIMED, SCIS, UNIÓN PERSONAL, SADAIC Y TV SALUD". Varias de ellas confluían un cobro de $10.000 en la consulta médica y otras de $8.000 debido a que no pagaban en tiempo y forma la consulta a los profesionales de la salud.

El nuevo comunicado de ABM.

A su vez, las obras sociales cuyos afiliados sí tendrán que pagar son: Boreal, IOSFA, 20 de Octubre, Policía Federal, Luz y Fuerza, OSEIV y UTA.