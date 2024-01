Por qué varias ciudades argentinas prohíben la tecnología 5G

Ya son cuatro las ciudades argentinas que prohibieron la instalación de la tecnología de comunicaciones 5G. La comuna de Lechmann (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos), Azul (Buenos Aires) y Capilla del Monte (Córdoba) habían tomado esta iniciativa varios meses atrás y, recientemente, Ushuaia se sumó a ellas.

Mediante la ordenanza 6317 sancionada por el Consejo Deliberante de la capital de Tierra del Fuego, se estableció a Ushuaia como una "zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes".

La agrupación Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (Corte) impulsó la iniciativa debido a la falta de estudios científicos en torno al 5G y a las consecuencias que podría provocar en las personas la instalación de la misma.

Las ciudades de Lechmann, Gualeguaychú, Azul y Capilla del Monte prohibieron el ingreso de esta tecnología previamente. Foto: Archivo

Qué es la tecnología 5G

La tecnología 5G representa para muchos un avance en la tecnología móvil, puesto que son las redes móviles que utilizan tecnología de quinta generación, es decir, sucede a la actual tecnología 4G. De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), estas redes "son capaces de conectar varios dispositivos inalámbricos a la vez para brindarles acceso a servicios de Internet y telefonía con características de velocidad y latencia muy superiores a las que utilizan las generaciones anteriores".

Para lograr esa conectividad, los creadores del 5G utilizaron frecuencias más altas que las redes 4G y, así, conseguir un mayor rendimiento de la red. Entre las empresas pioneras en este tipo de tecnología de telecomunicaciones se encuentran Samsung, Huawei y Ericsson, las cuales desarrollaron prototipos en 2013.

Mira el video sobre la tecnología 5G

En Argentina, el Enacom avaló la adjudicación de bandas de frecuencias que las empresas como Telecom, Claro y Telefónica brinden servicios 5G. En aquel entonces, el exministro de Economía Sergio Massa indicó que esas empresas podrían invertir hasta US$ 1.000 millones en fibra óptica y antenas para hacer posible el uso de la innovadora tecnología.

Cuáles son los motivos por los que se prohibió su instalación

Ahora bien, ¿por qué varias ciudades prohíben la instalación del 5G si supone un avance tecnológico? En respuesta a ello, el municipio fueguino que está a cargo del intendente Walter Vuoto determinó que "hasta tanto se presenten estudios médicos, científicos y epidemiológicos que demuestren la total inocuidad de estas radiaciones".

Con motivo de prevención en materia de salud y ambiente, el municipio determina que cualquiera que desee derogar la ordenanza en un futuro deberá demostrar estudios "avalados por las recomendaciones no opuestas entre sí, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional Sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Europarlamento".

"No es que queramos prohibir el progreso. Hay mucha gente que no entiende que esta tecnología no fue probada y que ya ha traído problemas en algunos lugares", señaló Alejandra Guerrero, miembro de Corte en Tierra del Fuego, en charla con Télam.