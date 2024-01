Potenciar la educación: el encuentro internacional al que asistieron 7 representantes argentinos

Con la mirada puesta en la educación, varios desafíos y la iniciativa de progresar, este viernes finalizó el segundo evento anual de la Comunidad Araucaria. Se trata de un encuentro de 26 ministros y secretarios de 8 países de América Latina, coordinada por Fundación Varkey, bajo la cual los siete representantes argentinos prometen potenciarse en pos del futuro.

Esta organización global sin fines de lucro, según explicó su director regional Agustín Porres a MDZ, fue fundada en 2010 por el emprendedor Sunny Varkey, con el objetivo de elevar el reconocimiento de la profesión docente. De hecho, investigaciones realizadas por la fundación en 2013 y 2018 (Índice Global de Estatus Docente) evidencian que pocas personas consideran a la enseñanza como un trabajo de alto estatus.

Docentes, alfabetización e innovación

Parece necesario recordar que los educadores perciben precarios sueldos y malas condiciones laborales en Argentina. La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo mostró que el salario bruto de alguien que trabaja en el nivel primario a lo largo del país (con 10 años de antigüedad) fue en promedio de $199.375 en el primer semestre de 2023.

Otros temas en los que se especializa la asociación son alfabetización, liderazgo e innovación. Cada año entrega el Global Teacher Prize, en alianza con UNESCO para reconocer a maestros que han tenido un impacto significativo en la vida de sus estudiantes, comunidades, y demostraron una dedicación excepcional a la enseñanza. A su vez, en 2022 se creó otro reconocimiento en alianza con Chegg.org para estudiantes destacados de todo el mundo.

"Desde Fundación Varkey promovemos el liderazgo educativo como pieza fundamental para transformar la realidad. A través de diversas iniciativas como el premio Global Teacher Prize y trabajos en terreno con distintas comunidades y programas, trabajamos desde todos los niveles educativos para mejorar los aprendizajes", explicó Porres. Tiene dos sedes, una en Londres y otra en Argentina (a lo largo de todo el país), aunque trabaja en toda América Latina.

Potenciar la educación: el objetivo la Comunidad Araucaria

Este viernes finalizó el segundo encuentro de la Comunidad Araucaria. Entre otras actividades, visitaron escuelas en grupos reducidos para interiorizarse sobre cómo funciona el sistema local, tuvieron talleres dirigidos por el equipo de la Fundación Varkey y cerraron la experiencia en El Escorial.

Desde la asociación que coordina esta iniciativa explicaron que, con estos encuentros, se va logrando una potenciación informativa desde la parte política, técnica, ya que los ministros de educación tienen ese doble perfil. "Por el otro lado, nosotros lo que intentamos y venimos logrando cada vez más es redoblar las aspiraciones de los ministros, que a través de la inspiración ellos de alguna manera se animen a apostar a más en cada una de sus gestiones", sumaron.

La Comunidad Araucaria busca transformar la educación de la región.

Y, en última instancia pero no menos importante, lo que tratan es de vincularse con organismos multilaterales que proveen financiamiento y caminos para realizar determinados programas que a ellos genuinamente les interesa hacer, pero no siempre lo logran por no conocer los mecanismos. Anticiparon resultados más que positivos, los cuales se verán en el mediano plazo.

“Sabemos que el carácter dual del rol, técnico y político, es un desafío para los ministros. Conocemos el reto que representa la escasez del tiempo en cada una de sus gestiones, entendemos la complejidad que implica que la educación llegue a representar una prioridad verdadera para la ciudadanía y sus gabinetes, en un contexto regional complejo. Por eso mismo creamos Comunidad Araucaria, porque sabemos que hay salida y que es a través de la educación porque esta es la solución”, sumó Porres.

Acudieron representantes no sólo de Argentina, sino también de Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Uruguay y Perú. Asimismo, cuenta con socios estratégicos: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Fundación Botin, Fundación Coppel, Fundación Lemann, Fundación Trilema, Fundación Incluyendo México, Escuela McCourt de Política Pública de Georgetown University, Instituto Natura, Leading Education, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Techint, Templeton World Charity Foundation, y la Universidad Complutense de Madrid.

Representantes del interior del país

Los 7 ministros y secretarios argentinos que participaron de esta edición son: Miriam Serrano, de Jujuy; Susana Montaldo, Tucumán; Horacio Ferreyra, de Córdoba; Alicia Fregonese, de Entre Ríos; Pablo Lopez Silva, de Tierra del Fuego; Daniel Busquet, de Santa Cruz; Ramiro Aranda, de Misiones.