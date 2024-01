Hamás anuncia la muerte de dos rehenes israelíes

Dos nuevos rehenes israelíes muertos. Así lo anunció la organización terrorista con sede en Gaza, Hamás, a través de un video en el que se puede ver a Noa Argamani, de 26 años, quien sigue cautiva 101 días después de haber sido secuestrada.

Según informa el diario israelí, The Jerusalem Post, la información fue divulgada luego de que Hamás indicara que anunciaría durante la jornada de hoy el destino de los tres rehenes israelíes. En las imágenes, se puede ver a la joven cuyo rostro se hizo mundialmente conocido por aparecer en uno de los primeros videos difundidos el 7 de octubre de 2023, cuando fue brutalmente arrastrada hacia Gaza por un grupo de terroristas.

"Me ubicaron en un edificio que fue bombardeado por un ataque aéreo de las FDI, un avión de combate F16. Se dispararon tres cohetes. Dos de los cohetes explotaron y el otro no. Estábamos en el edificio con soldados de Al Qassam y tres rehenes: yo, Noa Argamani, Itai Svirsky y Yossef Sharabi", afirma la joven en el video.

Y agrega: "Después de que el edificio en el que estábamos fue alcanzado, todos quedamos enterrados bajo los escombros. Los soldados de Al Qassam me salvaron la vida, y la de Itai, desafortunadamente, no pudimos salvar la de Yossi. Después de muchos días, Itai y yo fuimos reubicados en otro lugar. Mientras nos transportaban, Itai fue alcanzado por un ataque aéreo de las FDI. No sobrevivió".

Según el diario israelí, el relato de la joven que busca responsabilizar a las Fuerzas de Defensa de Israel por las muertes, forma parte del historial que Hamás utiliza como guerra psicológica.

"Itai Svirsky y Yossi Sharabi murieron a causa de nuestros propios ataques aéreos de las FDI. Detén esta locura y tráenos a casa con nuestras familias. Mientras todavía estemos vivos, tráenos a casa", concluye la joven.

Atentado en la ciudad de Raanana

La ciudad de Raanana, una de las localidades con una importante cantidad de habitantes de origen sudamericano en Israel, sufrió durante la jornada de hoy un atentado que, hasta el momento, dejó un saldo de una persona muerta y varias heridas.

Un muerto y 17 heridos en un nuevo ataque de Hamás

Se trató de un ataque combinado que incluyó apuñalamientos y embestidas contra transeúntes a través del uso de vehículos. Según informó la policía de Israel, un terrorista apuñaló a una mujer mientras otro robó un coche con el objetivo de atropellar a las personas que se desplazaban por el lugar.