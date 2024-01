Mostró por TV la PC que tiene conectada a su cuerpo para frenar una enfermedad

Un participante que se presentó el viernes en el programa "Los 8 escalones" (Canal 13) contó que tiene una computadora conectada a su cuerpo para controlar a enfermedad que padece y aseguró que su caso es único en el país.

Al presentarse, Marcelo respondió a la pregunta del conductor de TV Guido Kaczka respecto a qué se dedicaba y precisó: “Tengo un emprendimiento de generación de imágenes para inteligencia artificial y otro que ayuda a personas a salir de los trastornos de ansiedad y depresión”.

Leyendo la guía de datos personales que le había preparado la producción, Kaczka le preguntó con asombro: “¿Vos tenés una computadora? Eso estoy leyendo”. A lo que el participante le respondió: “En realidad, el CPU lo tengo en el pecho, lo que se ve acá es el cableado”, dijo mostrando en su cuello como sobresalía la línea ondulante que conectaba a su cerebro.

Al solicitar más detalles, Marcelo detalló que el sistema tiene por nombre "dispositivo de estimulación neuronal" y precisó: "Es literalmente una computadora que va acá en el pecho y mediante un cableado que viene por acá (por debajo de la piel), conecta el cerebro. Ahí tengo dos electrodos que me estimulan. Soy la primera persona del país en tenerlo”, aseguró.

"Me estimulan por un comportamiento obsesivo compulsivo refractario", contó Marcelo por televisión. Foto: Captura de video

Fue entonces cuando reveló cuál es el objetivo de dicha estimulación: “Es para tratar un comportamiento obsesivo-compulsivo refractario. ¿Viste la película ‘Mejor... imposible’? Básicamente tengo esa enfermedad, pero soy resistente a la medicación y a la terapia. Mi condición tiende a empeorar con el tiempo. Este dispositivo frena ese proceso”, dijo ante la sorpresa de todos los presentes.

Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo

El Trastorno Obsesivo Compulsivo es una afección mental que consiste en presentar pensamientos (obsesiones) y rituales (compulsiones) una y otra vez. Estos interfieren con el día a día pero quien lo padece no puede controlarlos ni detenerlos.

Se desconoce qué puede causar este padecimiento, y si bien este trastorno puede tratarse con terapia cognitivo-conductual y medicamentos, cuando la condición es grave no mejora con estos tratamientos. Es entonces cuando un profesional de la salud puede sugerir al paciente un tratamiento llamado estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr).; procedimiento de estimulación cerebral que utiliza ondas magnéticas.

En la película "Mejor.. imposible", a la que se refirió el participante de "Los 8 escalones", el personaje de Jack Nicholson, Melvin Udall, muestra un repertorio de conductas repetitivas, impulsivas, no controlables, que interfieren con su vida normal y que son típicas del Trastorno Obsesivo Compulsivo: desde las típicas conductas relacionadas con la higiene (no tocar nada con sus manos sin guantes o no ser tocado por otros) a las relacionadas con la seguridad (pasar 5 veces la llave o no pisar las líneas que separan las baldosas), entre otras.

Mirá la explicación del participante sobre cómo funciona la computadora en su cuerpo: