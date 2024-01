Qué es el cyberbullying, cuáles son sus características y cómo prevenirlo

Con las redes sociales y los nuevos dispositivos tecnológicos, el bullying dejó de suceder sólo en las escuelas y se trasladó a los hogares de miles de niños y adolescentes. Esta violencia ejercida de forma online es conocida como cyberbullying, un fenómeno que no cesa ni siquiera en verano, durante las vacaciones escolares. Por ello, es importante enseñarles a los menores cómo utilizar la tecnología correctamente.

Clara Espinal, licenciada en Psicología y parte de Equipo ABA (Anti Bullying Argentina), explica que este acoso cibernético, al igual que el bullying tradicional, es una conducta agresiva premeditada e intencional, que se encuentra fundamentada en una relación asimétrica entre alguien que tiene el poder y alguien que es sumiso frente al primero. Es, a su vez, muy difícil de detectar.

Ambos acosos son de carácter crónico y se sostienen bajo el código del silencio, con la diferencia de que el ciberacoso ya no sucede cara a cara, sino a través de los dispositivos móviles. Según la experta, la pantalla reduce la exposición del agresor, y bajo esta impunidad hay más riesgos, pues aparece en el victimario un sentimiento de desinhibición.

“Son dos hechos que son dos caras de la misma moneda. Generalmente, hoy en día, un niño que sufre bullying también sufre ciberbullying porque tienen la misma lógica: el acoso. Con la diferencia de ser este a través de dispositivos”, menciona Espinal. Para los niños que sufren bullying en las instituciones, el verano es una oportunidad para hacer actividades extracurriculares, en las cuales puedan tener la posibilidad de tener vínculos que no estén bajo esta lógica. “Ahora, si estuviéramos frente a niños que están siendo hostigados a través de los dispositivos, es decir, que están sufriendo cyberbullying es distinto”, agrega.

Cuáles son las características del cyberbullying

Para hostigar a través de un dispositivo, no hace falta ser fuerte, rápido o presentar cualquier característica física en particular, sino tener un teléfono y ganas de atormentar al otro. La psicóloga reitera en que esto sucede porque el poder lo da el anonimato. Asimismo, la masividad es una de las características peligrosas y distintivas que tiene el cyberbullying, ya que la violencia adquiere un alcance mayor: es inmediata, el número de personas es ilimitado y, como ya se comentó, difícil de detectar.

Además, Espinal indica que en el acoso cibernético invade la intimidad del hogar, y la víctima no tiene descanso ni un lugar de protección; las agresiones lo acompañan en el hogar también, no sólo en la escuela. De hecho, hay omnipresencia: no se necesita proximidad física entre la víctima y el agresor.

Cómo se puede prevenir

Según Equipo ABA, prevenir en familia consiste no solo en anticiparse a los problemas, sino también transmitir valores y actitudes que ayuden a los niños a crecer y desarrollarse de forma integral, plena y sana. Asimismo, Espinal sostiene que es necesario que los padres aprendan cómo pasan el tiempo conectados sus hijos. Para lograr esto, hay que fomentar el diálogo sobre los hábitos de navegación y sus respectivos riesgos.

Es importante acordar normas de uso que sean claras. La especialista explica: “Es particularmente bueno que los chicos tengan reglas claras sobre lo que pueden o no hacer y que conozcan sus consecuencias”. Según ella, una buena ayuda es utilizar filtros de control de acceso a la red. De este modo, se evitará que accedan a páginas de contenido inapropiado. Otra forma de prevención es colocar, en lo posible, la computadora en una zona de uso común.

El acompañamiento familiar es clave ante casos de bullying y cyberbullying.

Por último, Espinal enfatiza que los padres deben enseñarles a sus hijos en qué consiste la privacidad: explicarles que los datos personales son información sensible y que puede ser utilizada en su contra. Se pueden dar ejemplos cotidianos, como decirles que ellos nunca le den la llave de la casa a un desconocido. Además, dijo: “Explicarles que en la red también hay que respetar a los demás. Que entiendan que, detrás de un apodo, hay personas que también tienen sentimientos”.

Cómo identificar el cyberbullying

Según información proporcionada por la especialista, muchos jóvenes son reticentes a hablarle a un adulto sobre el acoso electrónico. Por este motivo, existen signos de alarma que pueden indicar que un menor está siendo ciberacosado, aunque también pueden indicar la presencia de otros problemas:

Parece alterado después de estar con la computadora o el teléfono.

Está muy pendiente de su teléfono, mucho más que antes.

Está pendiente de que no revisen o toquen su teléfono / computadora, cuando antes no tenía inconveniente en que sus padres lo hicieran.

Se retrae de las relaciones sociales con sus compañeros.

Cambios en el estado de ánimo y sus hábitos.

Posible descenso del rendimiento académico.

El signo más evidente es cuando el menor se muestra afectado o retraído tras haber estado delante de su computadora o de leer algún mensaje de texto. En estos casos, Equipo ABA sugiere que los padres, en lugar de leer todos los mensajes de sus hijos, dediquen tiempo a hablar con ellos sobre la manera apropiada de relacionarse en la red, y sobre cuáles son las normas de cada casa para utilizar los dispositivos electrónicos.

Según Clara Espinal, el cyberbullying aumentó un 70% después de la pandemia.

Además, es necesario que lleguen a un consenso sobre cuáles son las circunstancias en las que los hijos deben hacerles saber a los padres si reciben mensajes negativos o si ven contenidos perjudiciales por la red. En todo caso, es útil que le comuniquen a los menores que, de vez en cuando, mirarán su red social online, pero que no tienen intención de leer todas las comunicaciones electrónicas a diario. No obstante, si los padres están alertados de un posible acoso cibernético, se recomienda supervisar las comunicaciones electrónicas de sus hijos más estrechamente.