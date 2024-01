Nosotras también somos sabias

La observación y el análisis de la vida de los demás y de la propia nos enseña mucho, y las mujeres sabias son sumamente observadoras. Las Mujeres 5.0 somos increíbles en esto y estoy segura que tendremos la oportunidad de cambiar el mundo en las próximas décadas. Cada vez más mujeres se implican en procesos de paz en todo el mundo y eso es muy alentador, porque nosotras aportamos nuestro conocimiento intuitivo femenino.

Entonces, les propongo que vayamos a las fuentes y pensemos qué es la sabiduría

La sabiduría es una construcción lograda por quien posee una gran cantidad de aprendizajes, conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría nos dota de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento, en

especial sobre lo que observamos, sentimos y vemos. Algo fundamental en este tema es que quien actúa sabiamente se preocupa por obrar bien: es prudente, sortea los problemas sobre todo cuando son innecesarios (¿se acuerdan cuando hablamos que las Mujeres 5.0 ya sabemos qué batallas enfrentar y cuáles directamente dejar pasar?), evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. Por esto, la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral: su valor radica en que quien actúa con sabiduría estará siempre guiado por el bien, pues de lo contrario, deja de considerarse como tal. Además resulta muy importante reconocer y aceptar que ahora nuestra belleza está en la experiencia, en la contemplación y observación de lo que nos rodea.

La belleza física cambia, y se suma a una belleza interior, sabiduría y madurez

¿Nos les parece?. Hay actitudes que hacen mágica a una Mujer 5.0, cuando es sensata, madura, se siente segura de sí misma, no busca tener siempre la razón, sino simplemente llevar felicidad a los suyos y vivir tranquila, dar lugar a quien se lo merezca, saber disfrutar de las cosas más simples, valorar lo pequeño de cada día. Quizás haya más cualidades y actitudes porque no se trata de hacer una lista infinita, pero lo que sí debe quedar bien claro es que no nos estamos volviendo viejas (viejos son los trapos, decía mi abuela); somos mucho más que un número. Lo que ahora tenemos es un cúmulo de experiencias que nos han hecho sabias; sabiduría que tan solo cincuenta años de viva bien vivida nos pudieron haber dado. Y bueno, imagínense todo lo que puede hacer una mujer sabia y con actitud.

No soy maga ni mucho menos, pero todo lo relacionado con las energías, el poder que no se ve, me interesa y me deslumbra. Lo que si soy es Reikista Nivel II por lo cual la esencias, aromas, aceites, inciensos, fragancias sensoriales y todo aquello que ayude

a meditar o a curar me interesa… es más, me encanta. Me he vuelto profundamente investigadora de los aromas, para qué sirve cada uno, comencé a mezclar todo cuanto encontraba en casa (perfumes con aceites esenciales, cremas con aceites esenciales,

fragancias con otras fragancias y hasta con alcohol en gen en época de pandemia).

Las Mujeres 5.0 en una nueva versión de nosotras mismas

Me siento una verdadera maga preparando e investigando brebajes, un sacerdocio sobre esencias… Igual, inventé cada cosa extraña, imposible de volver a oler. La alquimia desde sus inicios posiblemente mitológicos, y con mayor fuerza en la época

medieval, se ocupó de buscar y encontrar el secreto al que no se había llegado, el secreto de la inmortalidad, mediante la transmutación de los elementos naturales y el alma del hombre y la mujer (en realidad más del hombre, olvidándose que nosotras

existíamos), sin saber de manera consciente que estaban en busca de su propia esencia, de manera simbólica, de su propia existencia.

Entonces afirmamos que la Mujer 5.0 es mágica, reina de reinas y sabia. Todo a la vez y potenciado. Una mezcla de diferentes fuerzas, secretos descubiertos, energías que sanan, perfumes que energizan o serenan, aceites perfumados que curan, inciensos

que alejan las malas ondas y cuidan de los nuestros. Aromas de paz, magia, manos que quitan el dolor, secretos que elevan nuestra etapa al conocimiento de su verdadero ser y sentido.

Las Mujeres 5.0 descubrimos el secreto tan guardado de generación en generación

Somos el amor, el abrazo que todos necesitan y lo sabemos, este es nuestro poder mágico.

Daniela Rago.

* Lic. Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

Twitter: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4