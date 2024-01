Insólito: ofrecen servicios turísticos pero no tienen página web para promocionarlos

Insólita. Así fue la situación con la que se encontraron las autoridades del Emetur tras impulsar el programa de descuentos Sale Mendoza con el objetivo de paliar una temporada marcada por el bajo nivel de reservas debido a la crisis económica que atraviesa el país. Es que, tras inaugurar un sitio web para que distintos prestadores turísticos ofrecieran sus servicios, detectaron que una gran cantidad de los mismos no tiene su propio sitio en internet.

"Uno de los argumentos por los que los empresarios no adhirieron al programa es que no tienen página web", señalaron desde el ente turístico provincial para explicar la problemática con la que se toparon desde el comienzo de la iniciativa. De esta manera, aquellos prestadores que quisieron formar parte de la propuesta que otorga la posibilidad de ofrecer descuentos de hasta el 30% en el sitio gestionado por el Emetur, no pudieron sumarse debido a que el objetivo es redirigir al potencial cliente hasta la web del anunciante.

Mendoza es uno de los destinos turísticos nacionales por excelencia, aún, en temporadas de crisis. Sumado a esto y si se tiene en cuenta que actualmente casi todo se compra y se vende por internet, resulta difícil comprender que en plena era digital existan operadores sin presencia en internet. En este sentido, si bien desde el Emetur no ofrecieron datos específicos, reconocieron que el número de casos es elevado.

Descuentos del 30% y spots publicitarios para captar turistas

Con el objetivo de atraer potenciales turistas y dar certezas a las empresas y trabajadores que dependen del turismo nacional e internacional, el Gobierno lanzó a fines de diciembre una landing (sitio web diseñado para persuadir la compra de un producto o servicio) en la que prestadores locales podrán ofrecer importantes descuentos (hasta el 30%) en servicios turísticos. Quienes deseen analizar las ofertas turísticas deberán ingresar a https://sale.mendoza.tur.ar/.

Además, el martes 9 de enero representantes del sector privado se reunieron con la presidenta de Ente Mendoza Turismo (Emetur) y el Consejo Asesor Municipal para avanzar en medidas que beneficien a un rubro que genera miles de puestos de trabajo.

La temporada no repunta.

Tras el encuentro, en el que se analizaron la temporada de verano y el impacto de las medidas nacionales, se decidió que mendocinos y visitantes de todo el país podrán seguir disfrutando de 30% de descuento en servicios turísticos hasta el 29 de febrero, exceptuando el fin de semana largo de carnaval.