El pedido desesperado de los familiares de Maxi y Emmanuel al presidente Alberto Fernández

Pasaron más de 10 días desde que Maxi Ludvik y Emmanuel Soria desaparecieron en el Mediterráneo. Lo último que se supo de los jóvenes marplatenses es que salieron de una playa de Málaga con la intención de ver el amanecer en el mar. A horas de la desaparición y luego de que los familiares hubieran hecho la denuncia, un equipo encontró la tabla de paddle surf que ellos usaban.

Sin embargo, y a pesar de que la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima de España los busca con intensidad, todavía se desconoce el paradero de los jóvenes. Sus familias viajaron a España para participar en la búsqueda y promovieron marchas para que la sociedad pida que no cese la búsqueda.

Ya en Málaga, los Soria y los Ludvik se reunieron con Francisco de la Torre Prados, alcalde de la localidad. "El alcalde se mostró muy empático con nosotros", dijo Ignacio Soria -hermano de Emmanuel- a MDZ y agregó: "Nos dijo que va a hacer todo lo posible para que la búsqueda no pare".

A dos días de ese encuentro, que se llevó a cabo el martes 5 de septiembre, Ignacio Soria habló con MDZ y contó que "sólo están buscando a los chicos con barcos. Hace dos o tres días ya no buscan con helicópteros".

"En este momento la búsqueda es muy importante. Entonces lo que necesitamos es que una subdelegación del Gobierno español la autorización para que las fuerzas marítimas saquen el helicóptero. Pero no nos quieren recibir", explicó Ignacio a MDZ y añadió: "Entonces le queremos pedir al Gobierno argentino, particularmente al presidente Alberto Fernández, que solicite a la subdelegación -de forma escrita- la autorización para que se utilice el helicóptero en la búsqueda".

Soria, repitió: "Nosotros no vamos a bajar los brazos. Ni vamos a dejar de buscarlos o insistir que los busquen. No los vamos a dejar, no nos vamos sin los chicos. Ya tomamos esa decisión. Nos vamos a quedar acá hasta que aparezcan y para que aparezcan tienen que ser buscados intensamente", concluyó.

Los familiares de Maxi y Emmanuel viajaron a España tan pronto como les fue posible. A más de 10 días de la desaparición de los jóvenes marplatenses, los familiares piden que -por favor- no cese la búsqueda.

Grupos de argentinos en Málaga pusieron en marcha un plan de ayuda a las familias. "Necesitan de nuestra colaboración para solventar su manutención y gastos durante el tiempo de búsqueda", dicen en la convocatoria publicada en redes sociales.

Explicitan que los fondos recaudados serán destinados a solventar:

Aéreos para la familia de Maxi Ludvik

Asistencia médica

Alojamiento

Viáticos y movilidad

Las donaciones se pueden realizar a través de una transferencia bancaria a la cuenta corriente ES 28 0049 3565 0427 1401 4900 de Ignacio Soria, hermano de Emmanuel.