Qué pasa con los turnos en clínicas y hospitales tras el cobro de $6.000

La problemática de la salud en Mendoza se agrava todos los días un poco más. A la odisea de conseguir un turno ahora se le sumó que pacientes tienen que abonar $6.000 por cada consulta particular.

En los últimos días de agosto especialistas de distintos rubros de la salud privada comenzaron a advertir sobre los atrasos en el valor de las consultas que abonan las prepagas y obras sociales como también las demoras en los plazos de pagos de las órdenes. El reclamo de los médicos no busca perjudicar a los pacientes ni “encarecer el sistema de salud” o hacerlo más inaccesible, sino que estaba principalmente dirigido a esas entidades.

Decididos a unificar el valor de su trabajo, señalaron que si no se podía llegar a un acuerdo con las obras sociales y prepagas comenzarían a cobrar un valor diferencial para la consulta particular. La advertencia se volvió realidad a partir del 1 de septiembre debido a que las partes no llegaron a ningún acuerdo.

Juan Manuel Gamboa, presidente de la Unión de Pediatras de Mendoza afirmó que la decisión de optar por la atención como consulta particular se terminó definiendo para que a las clínicas o centros médicos no se les cayeran los convenios. Ante esta nueva crisis del sistema de salud el gobernador Rodolfo Suarez reconoció que en el sector púbico hay mayor demanda. "Mucha gente se va a atender a los hospitales públicos porque dejan de pagar una obra social”, admitió.

¿Qué dicen pacientes, médicos y directores?

Una paciente de la Clínica Godoy Cruz contó que “hacía dos semanas que había sacado el turno para este martes a la tarde para una consulta de ORL, pagué la orden en la obra social y todo pero me llamaron ayer lunes de la clínica para decirme que ya no me la reciben. Me ofrecieron pagar $6.000 la consulta pero yo no puedo pagar eso así que lo tuve que cancelar”.

Un traumatólogo del Centro médico de Chacras y Palmares comentó que hubo una notoria disminución en las consultas en el primer día que atendió desde que se aplicó la medida del cobro extra que denominan "consulta ética mínima". “Yo hice solo un consultorio desde el viernes y tuve un 70% de asistencia aproximadamente. Los pacientes entienden el reclamo y se van con la factura para pedir el reintegro en su obra social”, explicó.

Andrés Donadi, director de la Clínica de Cuyo sostuvo que los centros de atención, ya sea hospitales o clínicas privadas, han quedado en el medio del conflicto entre financiadores (obras sociales y prepagas) y los médicos. Además, señaló que los pacientes "han cancelado más de lo normal".

"Tanto en el día de ayer como en el día de hoy, en Clínica de Cuyo se sigue atendiendo la parte ambulatoria, es decir, consultorios, no modalidad práctica. Yo diría que hay un 90% de adhesión de los médicos del centro -que tenemos entre 300 y 325 médicos- que están cobrando una consulta que es la consulta ética mínima. Así que el resto de la clínica está funcionando perfectamente, sin ningún tipo de situación particular, tanto la guardia como internación, cirugías, laboratorio, imágenes con total normalidad. Lo único que estamos teniendo, es que estamos quedando en medio de este conflicto entre médicos y financiadores" analizó Donadi.

A pesar del justo reclamo por el valor de la atención en el marco de una situación económica y social muy dura que se vive en el país, es probable que muchos mendocinos y mendocinas no puedan acceder al reintegro en las obras sociales. En palabras del médico traumatólogo “eso depende de la prepaga u obra social y el plan que tengan los pacientes”.

El dato que revela una encuesta de MDZ sobre los cobros extra

Una encuesta de MDZ sobre la cancelación de turnos producto del cobro de la consulta particular a $6.000 reveló que una abrumadora mayoría de personas optó por cancelar la visita programada. El 68% de los votantes de la encuesta indicaron que decidieron postergar sus turnos médicos debido a los cobros extra frente a otro 32% que señaló que sostuvo la consulta.