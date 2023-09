Emigró a España y una enfermedad repentina le cambió drásticamente su realidad

Daniela y Claudio Valtz, son argentinos, se conocieron en España hace más de quince años, viven en un pueblo que se llama Almuñécar. "Estamos entre Almuñécar y La Herradura en la costa de Granada en España", explican sobre su lugar de residencia. En marzo del año pasado, Claudio fue diagnosticado con un tumor cerebral. El glioblastoma grado 4 estaba en el lado izquierdo de la cabeza y afectaba la parte motora y también el habla ya que lo que afecta al lado izquierdo del cerebro perjudica a la parte motora derecha del cuerpo y viceversa.

Fue sometido a una cirugía en la que lograron extirparle todo el tumor. Tras la biopsia diagnosticaron que era un tumor incurable. Según los médicos, aunque lo saquen, vuelve a salir y es muy agresivo. Las posibilidades de supervivencia de Claudio eran bastante bajas. Entonces hubo que pensar opciones y lograron contactar con las autoridades de un hospital en Barcelona que hacían ensayos clínicos para este tipo de tumores.

Claudio Valtz en tiempos felices.

Claudio logró que lo tuvieran en cuenta para un tratamiento en Barcelona. Todo estuvo muy bien durante ocho meses, se logró un tratamiento estándar, más una pastilla experimental, hasta que detectaron que otra vez había vuelto a salir este mismo tumor. Nuevamente lo operaron y, nuevamente, lograron extirparlo por completo.

A partir de esta segunda cirugía, Claudio no estuvo bien, padeció muchas dificultades, y a los tres meses volvieron a detectar la aparición del tumor. Pero esta vez, ya no era operable. Entonces Claudio empezó un tratamiento nuevo, que forma parte de la segunda línea de abordaje que se usa para este tipo de padecimientos. Se sometió al proceso desde finales de abril hasta julio. A pesar de los esfuerzos, les comunicaron que el tratamiento no estaba funcionando porque el tumor volvía a crecer.

Claudio en su primera cirugía.

Es que, el tumor está creciendo, con lo cual el tratamiento no está saliendo como esperaban. Actualmente, Claudio continúa su terapia y es la última oportunidad que tiene para lograr algo en favor de su salud, aunque en las últimas semanas empeoró su salud.

Daniela, su esposa, nos cuenta que, cuando él habla, sólo ella lo entiende porque pasa las 24 horas a su lado. "Realmente le cuesta hablar, le cuesta expresarse y sobre todo, también le cuesta la movilidad del brazo derecho. Ahora, además, comienza a afectarle la pierna derecha también. Claudio está siendo tratado en un hospital público en España", explica la mujer.

Claudio luego de su primera cirugía.

¿Cómo hacen para costear estos tratamientos?

Si bien la pareja cuenta con un seguro privado, que es como una obra social, Claudio está siendo tratado por un oncólogo en Barcelona, que es el que dispone de más opciones. Este mismo profesional afirma que si la quimioterapia que le están aplicando ahora no funciona, se podría probar una medicación experimental que se da para tratar el cáncer de pulmón (que suele tener una mutación genética idéntica a la del cáncer cerebral).

Una de las pasiones de Claudio, el amor por las mascotas.

La medicación ataca esa mutación que es, justamente, la que Claudio está sufriendo. "El tema es que hay que ver si el oncólogo que lo trata en su ciudad se anima a recomendar ese medicamento. Si bien las probabilidades de éxito no son demasiado altas, de 0 a un 17 por ciento, me quedo con el 17%, que es lo que tiene este medicamento", afirma Daniela.

Claudio está siendo un luchador de su propia vida, con sus días, algunos más arriba y otros más abajo, algunos más triste y otros más fuerte pero jamás pierde el buen humor, sabiendo que la ciencia le dice que tiene todas las de perder y aún así él sigue peleando.

Su primera pasión, bucear. ¡Mirá el video!.

El pedido concreto de Daniela, su esposa:

Daniela cuenta: "En esta nota quiero pedir que, si alguien conoce o trabaja en un laboratorio farmacéutico y puede acceder a algún medicamento que se esté probando o que se esté por probar (que ya haya pasado ciertas fases de testeo) por favor le comparta el dato para Claudio".

En cuanto al dinero, dada esta situación, no están trabajando. Claudio cobra lo que se denomina "baja laboral" y están viviendo de eso y de la ayuda que les acercan familiares y amigos. Claudio Valtz, el argentino que podemos darle una mano.

Conclusión: conozco a Claudio Valtz, a "Virulana 107", como le decíamos allá por fines de los `70, fuimos compañeros de colegio en el Instituto San José de Morón. Su pasión fue bucear en aguas profundas. Sé de su corazón muy noble, un tipo que siempre pensaba en ayudar al que necesitaba algo. Claudio en 1979 en el Instituto "San José" de Morón.

Esta vez la ayuda la necesita él, para poder seguir viviendo.

Podes ayudar a Claudio Valtz haciendo click aqui.