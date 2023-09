La conmovedora situación de cuatro niños que viven en un hospital hace un año

Cuatro niños de entre 9 y 13 años viven en el Hospital de Niños Zona Norte de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se trata de chicos que fueron externados, pero que no tienen un lugar a donde ir, por lo que permanecen en el centro de salud. Las autoridades del nosocomio dieron a conocer el caso y pidieron la intervención de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

En declaraciones al noticiero local "De 12 a 14", Mónica Lenoci, representante de la comunidad del hospital, confirmó que dos chicos de 9 y 12 años cada uno y otros dos de 13, ingresaron con distintos cuadros hace un año y actualmente habitan en el centro médico. “Tienen el alta, pero no los quieren o no los pueden recibir en las organizaciones”, indicó.

Algunos de estos niños están en esta situación desde marzo y otros desde hace un año "con algunas interrupciones", aclaró. “Están sin ir a la escuela, sin acompañantes, deambulando por el hospital, cuidados por los trabajadores que les dan contención y amor”, sostuvo, pero aclaró: “Es una situación muy problemática, hemos tenido reuniones, el hospital hizo todas las intervenciones institucionales que corresponden”, insistió.

“Ellos quieren estar en el hospital porque tienen el cariño de la gente, pero están sin ir a la escuela, sin responsabilidades, necesitan otras herramientas”, expresó Lenoci.

Mirá la entrevista realizada a Mónica Lenoci sobre la situación que viven los menores en el hospital:

Lenoci contó que los niños “estaban en un Hogar, pero van y vienen. Por ahí hacen crisis subjetiva y, como no tienen equipos interdisciplinarios ni profesionales en esos hogares que los atiendan, entonces vienen a la guardia del hospital y se quedan”. Y dijo: “así es como se va pasando el tiempo y los chicos van perdiendo escolaridad, un lugar donde puedan vivir, hacer una vida normal como cualquier niño”, señaló la mujer.

“Nosotros informamos a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe y al Juzgado que ya pueden ser externados, perola casa u hogar donde estaban no los quieren recibir más o no hay otros lugares para externarlos”, explicó. “El Estado ya vulneró en su momento sus derechos y ahora se los vuelve a vulnerar, porque ellos no pueden estar más de 48 horas, después del diagnóstico de externación”, explicó.

Por su parte, Patricia Chialvo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, negó que los niños se encuentren sin hogar. “Los menores hacen crisis subjetiva, por eso están en el hospital. Pero tienen un hogar al que volver. Tampoco es cierto que haga un año que están en esta situación, como también trascendió”, insistió.