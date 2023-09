El increíble pago que reciben los médicos de las prepagas y obras sociales

La problemática en torno al acceso a la salud es integral y afecta tanto al sistema público como privado. Desde hace unas semanas, los médicos de diferentes especialidades decidieron llevar a cabo una serie de medidas para visibilizar la precaria situación en la que se encuentran en relación a los pagos que reciben por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

A partir de este mes, los médicos que se encuentran dentro de las cartillas de las empresas prepagas y obras sociales tomaron la decisión de cobrar $6.000 por la consulta a sus pacientes hasta tanto reciban una respuesta por parte de los financiadores. La medida tiene como objetivo visibilizar una problemática que aqueja a miles de médicos que cobran un porcentaje ínfimo de la consulta que abona el paciente como así también ejercer una presión a las empresas de medicina prepaga para que aceleren los pagos que, en algunos casos, tienen un atraso de más de 5 meses.

MDZ dialogó con médicos de diferentes especialidades quienes especificaron los montos que reciben por parte de los financiadores y los altos costos que tienen para ejercer la profesión. "Todos los médicos tenemos costos fijos relacionados al funcionamiento del consultorio, el 30% de lo que percibimos se utiliza para pagos de secretarias y servicios. A eso hay que sumar el porcentaje de tasas estoy siendo muy generoso para que parezca verosímil, porque ese 35% es solo lo que nos descuentan de ganancias (falta 21% de IVA, 10% de círculos que gestionan la facturación, Ingresos Brutos, honorarios de contador, etc). Realmente cobramos muy poco", expresó el médico ginecólogo y obstetra, Javier Alma.

"Mi consulta dura 30 minutos, recibimos más de 50 mensajes de Whatsapp de forma diaria. A estos gastos, hay que sumarle el alto costo de los cursos y actualizaciones (generalmente en dólares), necesarios para brindar una consulta de calidad. Cada vez que vamos a evolucionar y tratar a una paciente internada, lo hacemos de forma gratuita. La obra social no contempla el gasto de consumibles (guantes, papel, gel, espéculos, etc). Todos los meses aportamos a una caja que nos cobra de forma obligatoria un canon por ejercer la medicina (La Caja de La Salud). Mes a mes pagamos un seguro de mala praxis médica. No todos cobramos los mismos valores, muchos de los montos que ven, son de prestadores directos (en teoría más altos que al resto de los médicos)", agregó.

En detalle

Los montos que perciben los médicos por consulta son irrisorios si se tiene en cuenta el plazo de pago por parte de las empresas y obras sociales. MDZ accedió a la liquidación de un médico gineco-obstetra correspondiente al 10 de agosto donde están detallados los valores y formas de pago a los profesionales. "En algunos casos la demora en el pago por parte de las obras sociales y prepagas es mayor a 5 meses", destacó Javier Alma.

Honorarios médicos percibidos por un médico obstetra según obra social y empresa prepaga. Infografía MDZ

En el caso de Andes Salud, la consulta médica que pagan los pacientes es de $2.500 y el monto percibido por el médico es de $875 con una demora de 4 meses. El costo de la consulta en Galeno es de $3.242 mientras que el monto percibido por el profesional es de $1.135 en un plazo de 5 meses. En Sancor Salud el valor es $2.311 mientras que el monto percibido por el profesional es de $809 en el plazo de 4 meses.

Fuente: Javier Alma

"La fuerte devaluación del peso argentino que se produjo tras las PASO, fue la gota que rebalsó el vaso ya que nos mostró un panorama insostenible en el corto plazo", expresó el profesional de la salud y agregó: "Por todo lo expuesto, creemos justo lograr un valor de consulta mínimo ético que sea acorde a la calidad de la consulta médica que ofrecemos".

Fuente: Javier Alma

"Los valores planteados en las placas son reales y muchas veces es menor el importe que percibimos porque hay otros gastos adicionales que no he querido mencionar. Cuesta un montón llegar a tener un sueldo digno", concluyó el especialista.

Los médicos de diferentes especialidades brindaron detalles de los costos fijos que deben abonar. En el caso de las atenciones en los centros médicos, en promedio deben dejar un 30% para cubrir gastos. Por otro lado, la caja de médicos tiene un valor de $20.000 mensuales y el seguro de mala praxis para poder ejercer tiene valores variables según especialidad, pero para un médico clínico estaría alrededor de $8.000 mensuales.

El impacto en los pacientes

El impacto del cobro de este "coseguro" en los pacientes fue inmediato ya que, además de la cuota que abonan como afiliados al sistema de salud privado, se ven obligados a abonar una suma que muy difícilmente será restituida por parte de las obras sociales y empresas prepagas. Por esa razón, muchos optaron por suspender los turnos que tenían programados debido a la imposibilidad de este pago. Algunas clínicas y centros médicos ya registran este fenómeno.

"Hemos observado una fuerte disminución en la asistencia a los turnos por parte de los afiliados. Aquellos que no presentan una urgencia, llaman para cancelar mientras que otros aceptan la medida y piden la factura con el objetivo de gestionar el reintegro por parte de la obra social o empresa prepaga", contó una fuente vinculada al Centro Médico Palmares. Según algunos profesionales consultados, la misma situación se observa en la Clínica Godoy Cruz y Clínica de Cuyo.