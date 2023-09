El recuerdo de Johana Chacón y el dato doloroso que surgió en las elecciones

Johana Chacón tendría 23 años y este domingo podría haber votado si no hubiera sido porque hace 11 años le arrancaron la vida. Un 4 de septiembre de 2012 desaparecía la niña que con su historia conmovió e hizo despertar a toda una sociedad que hoy la recuerda y que ahora sabe que las mujeres y las niñas no desaparecen, sino que las desaparecen.

En la escuela 1-181 Virgen del Rosario, ubicada en el distrito de 3 de Mayo, Lavalle, Johana fue vista por última vez ese 4 de septiembre. Una escuela que habla y dice que esa niña sigue presente, en la memoria de cada celador y celadora, de cada una de sus maestras y cada miembro de esa comunidad que sigue y seguirá incompleta porque falta Johana y también Soledad Olivera.

En la puerta de la escuela donde asistía la joven hay un cartel que la recuerda. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

Este domingo, Lavalle tuvo su cuarta elección en lo que va del año. Así como en Maipú, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, los lavallinos eligieron su intendente y concejales, con la particularidad de que allí concluye un ciclo por demás extenso con el fin del gobierno de Roberto Righi que dirige el municipio desde el 2001.

Con cierto cansancio y con mucha cancha, los ciudadanos asisten a la Virgen del Rosario para votar y en la puerta los recibe un enorme cartel que recuerda a las dos mujeres. Imposibles de olvidar.

En la dirección de la escuela hay un cuadro en memoria de Johana. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

Todas las personas que dialogaron con MDZ recuerdan la desaparición de Johana como un suceso “muy triste” para la comunidad, que “ha quedado tatuado”. Paola, la mamá de una compañera de la niña, expresó que “fue una tristeza grandísima” y no dudó un segundo en que la comunidad la recuerda: “Principalmente acá en la escuela, no se olvida. Era una niña que veíamos todos los días y hoy tendría 23 años como mi hija mayor”.

Luis y Eliana, son los celadores de la institución que estuvieron desde el primer día -junto con las maestras, el resto del personal de la escuela y la comunidad educativa de 3 de Mayo- participando de la lucha por la aparición con vida de “las chicas”. Tal es la marca que dejó en todos ellos esa niña “alegre y testaruda” que hoy, muchas veces sienten su presencia.

La comunidad educativa recuerda a Johana Chacón a diario. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

Eliana contó que este último viernes escuchó que corrían los bancos en una de las aulas y lo primero que pensó fue que era “Don Luis” pero no. A los segundos apareció Luis desde el fondo del SUM y “los ruidos venían de más cerca”, señaló Eliana desde la cocina del establecimiento y confesó: “A mí nunca me había pasado, a Don Luis sí. Yo no soy supersticiosa pero ahí no más pensé: debe ser la Johana que ya está empezando a hacerse sentir. Es como un recordatorio, aunque no haya olvido”.

Por su parte, Don Luis dijo que él siempre la siente. Que la pequeña acostumbraba a golpearle las ventanas mientras él las limpiaba y que todavía, a veces, escucha esos golpeteos cuando limpia.

Afuera de la escuela nos encontramos con Bernardo, el padre de Johana que accedió a hablar unos minutos y compartió su visión. Aseguró que este aniversario lo vive como todos los otros y que para él no hubo justicia por el caso de su hija. “En ningún lado te dan una respuesta”, sostuvo el hombre y recordó que no solamente Mariano Luque debería estar preso por el asesinato de su hija, sino que tuvo cómplices que nunca fueron condenados.

Para Bernardo no se hizo justicia. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

A metros de la Virgen del Rosario, está la escuela secundaria 4-185 Elena Imazio de Cavagnola donde votan “los Chacón”. Allí descubrimos que en el padrón electoral figuraba una Johana Elizabeth Chacón que, a pesar de ser otra persona, con otro DNI, provocó que todos tuviesen presente que este domingo Johana no pudo votar y que, desde hace 11 años, ella falta en todos los rincones.

En el padrón aparece una mujer con el mismo nombre de la joven. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

Día provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana

Así fue denominado el 4 de septiembre a través de la Ley N° 8723, en memoria de Johana, por cuyo asesinato, cuando tenía 13 años, fue condenado en diciembre de 2018 Mariano Luque. Esta ley establece que en todas las instituciones educativas, sean públicas o privadas, de todos los niveles y modalidades se realicen debates y actividades sobre diferentes tipos de violencias “a fin de fortalecer la conciencia sobre los derechos humanos como tarea colectiva públicamente construida, tendiente a mejorar la calidad de los aprendizajes para el desarrollo de la vida en democracia”.

Durante las jornadas se busca que docentes y estudiantes puedan reflexionar “en torno a tres ejes: Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes: Trata de Personas y Violencia de Género, tomando como marco las leyes 26.061, 26.364, 26.485 y su modificatoria 26.842”. Para trabajar en dichas jornadas se pueden utilizar los materiales que han sido recopilados por la DGE y que se encuentran disponibles en el siguiente link.