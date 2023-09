A dos semanas del Compre sin IVA, cuántas personas fueron beneficiadas

A 15 días del anuncio del Compre sin IVA, el Gobierno nacional informó este sábado la cantidad de personas que fueron beneficiadas por el programa de la AFIP y también el monto total que fue reintegrado a los consumidores.

La medida, establecida mediante la Resolución General N° 5418/2023 fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre y se estimaba que beneficiaría a más de 20 millones de personas. Pero hasta este sábado, el programa alcanzó a 13.794.591 consumidores según fue informado oficialmente. Además, se precisó que el monto total rentegrado a los beneficiarios fue por un total de $21.300 millones.

Cabe recordar que a partir de esta norma, trabajadores y trabajadoras que cobren salarios de hasta $708.000, monotributistas, jubilados y pensionados que perciban hasta seis haberes mínimos, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, reciben el equivalente al 21% de sus gastos realizados con tarjeta de débito en bienes de primera necesidad con un tope mensual por persona de $18.800.

El monto se acredita en la cuenta bancaria del contribuyente a partir de las 48 horas de realizada la operación, aunque en muchos casos se registraron demoras.

En tanto, a pesar de que se indicó en un primer momento que no había necesidad de realizar ningún tipo de trámite para obtener este reintegro, ya que se activaba de manera automática, en las últimas horas se confirmó que muchas personas no tenían declarado su CBU a la AFIP, con lo cual hasta el momento no han sido alcanzados por el programa Compre sin IVA.

Más de 13.7 millones de personas ya percibieron el reintegro del IVA. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Para cumplir con este requisito, se debe ingresar a la web de AFIP con CUIT/CUIL y clave fiscal; ingresar en el ítem “Declaración del CBU”. Acceder a la opción “declaración de CBU”, seleccionar “Registrar CBU” y una vez ingresados los 22 dígitos del CBU, se podrá seleccionar el motivo de registro: devoluciones, Mis facilidades o pago de monotributo.

Cabe recordar además que para acceder al reintegro del 21%, las compras se deben realizar en cualquier comercio que venda productos de la canasta básica, como supermercados, despensas, minimercados, carnicerías, y verdulerías, entre otros.

Para reclamar en caso de que no estar percibiendo el IVA pasadas las 48 horas, se deberá iniciar el reclamo mediante la web de AFIP, de la siguiente manera: Ingresar a la página oficial de AFIP con clave fiscal y buscar la opción “Reclamos y sugerencias”. Seleccionar la opción “Programa de asistencia al ciudadano” y llenar el formulario. En el motivo, declarar la no devolución del IVA. También se puede hacer el reclamo de forma telefónica en la línea de Atención al Usuario: 0800-999-2347.