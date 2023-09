UCO Drone, el revolucionario emprendimiento mendocino que reduce el uso de agroquímicos

El sistema tradicional para pulverizar los campos va tendiendo a ser reemplazado por las nuevas tecnologías. El productor mendocino Gastón Ragazzone, oriundo del Valle de Uco, desarrolló un novedoso sistema en el que utilizan drones para aplicar los agroquímicos.

UCO Drone – así se llama el emprendimiento – busca “precisión, ahorro y velocidad”, para solucionar una problemática común en los productores. En diálogo con MDZ Radio, Ragazzone explicó: “Siendo productores y teniendo dificultades propias que tenemos los productores, empezamos a buscarle una forma distinta de hacer las cosas, entendiendo la problemática del uso irracional de agroquímicos y de insumos que terminan contaminando si se usan mal”.

“Los drones fueron esa vía de solución para darle una respuesta a esa problemática”, aseguró y detalló: “Frente a lo tradicional los beneficios son muy grandes, no solo ambientales sino de tiempo, principalmente en el ahorro de agua. Las máquinas tradicionales usan entre 200, 300 litros hasta casi 1000 por hectárea y nosotros trabajamos entre 10 y 15 litros por hectárea más o menos”.

“Trabajando esta tecnología se fue reduciendo el producto que echamos y eso mejora ampliamente, desde el costo y el ambiente”, remarcó Ragazzone en diálogo con Carlos Marcelo Sicilia.

“Hay una ventaja no tan conocida o que no se ve tanto, que es la compactación de los suelos. Al ir por el aire uno no compacta “, aportó.

“Principalmente trabajamos en la parte hortícola, es donde mejor aceptación y adaptación hemos tenido. En la parte de viñedos hay muchos ensayos y tenemos muchas bodegas con las que estamos trabajando”, señaló. Además, sostuvo que “el avance fue complicado” ya que fue “un cambio radical” en la provincia de Mendoza.

“Termina impactando en el costo del productor; el tiempo que le reduce, la cantidad de producto, menor cantidad de agua, la no compactación de suelo”, insistió. “Termina siendo más económico que el método tradicional”.

UCO Dron se encuentra actualmente en el Parque Tecnológico (Godoy Cruz), “pero tenemos presencia en toda la provincia y en otras provincias”.