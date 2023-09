Encuestas: ¿para qué te llamaron?

Tantos hoy nos llaman… Tanto hoy nos llama… Tantas veces sin saber decir sí… y tantas veces sin saber decir no…

“Las cosas no son tan tangibles ni tan susceptibles de ser descriptas como suele hacernos creer. La mayor parte de lo que ocurre es inexpresable, se consuma en un espacio en el cual jamás ha penetrado palabra alguna, y más inexpresables aún son las obras de arte. Usted mira hacia afuera y es, precisamente, lo que no debe hacer de ahora en más. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie.

Ilustración de Juan Barros.

Sólo hay un recurso:

Vuelva sobre sí mismo. Indague cuál es la causa que lo mueve a escribir; examine si ella expande sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiese se a usted mismo si moriría, en el supuesto caso de que le fuera vedado escribir. Ante todo, pregúntese en la más silente hora de la noche: "Debo escribir". Hurgue dentro de sí en procura de una profunda respuesta y, si esta resulta afirmativa, si puede afrontar tan serio interrogante con un fuerte y simple "debo", entonces construya su vida según esta necesidad. Su vida, hasta en los más vacíos e insignificantes momentos debe convertirse en señal y testimonio de este impulso. Una obra de arte es buena si nace de la necesidad”.

Cartas a un joven poeta

Rainer María Rilke

¿Cuánta oscuridad habrá en mí que no te alcanzo a ver tal como sos?. Porque no me puedo. Ver como soy. El poeta atraviesa la tempestad y salva a la rosa. Y un joven es así. ¡Así salvan su mirada!. En lo mirado. Y en la mirada del otro… Tantas preguntas,

¿Qué nos hacen creer? Necesitamos un modo de creer. Para pensarnos. Creer es el talle de la voluntad. Y nuestro carácter

Creer hace creer. Y somos lo que necesitamos creer, y puedo ser como yo

La paz es ese momento en el que soy yo.

Llamados antes de los talentos que tenemos, antes de nuestros méritos, antes de nuestras oscuridades y heridas, antes de todo hemos sido llamados. Llamados por nuestros nombres, tú a tú. Dios no va al montón, no. Dios va del tú a tú”. (recuerdos de un reciente diálogo de Francisco con los jóvenes) ¿Qué nos llama?

La fuerza del otro que nos cambia. La fuerza del deseo que nos cambia. Y uno nos cambia por otro… ¡Nos cambia por lo mejor de uno mismo! Ese es el cambio. Lo que nos llama nos hace sentirnos mejor porque nos hace ser mejores. ¿Qué es ser mejor?. ¿Mejor que quién…? ¡Mejor que lo que conocía de mí! ¡A mejorarnos!

Lo hubiese hecho por mí… ¡Por eso lo hice por vos!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.