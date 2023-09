El kirchnerismo chaqueño critica al Indec y la oposición sostiene que los datos de pobreza son correctos

Ante los resultados arrojados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno de la provincia del Chaco prepara una presentación formal para la revisión de la metodología para que haya mayor transparencia. Desde ese distrito, el reclamo nace luego que la encuesta de pobreza indicara que el Gran Resistencia tiene el mayor índice de pobreza a nivel nacional, con 60,3%. El dato llegó luego de la elección en la que el gobernador Jorge Capitanich, del kirchnerismo, perdiera frente al radical Leandro Zdero, de las líneas de Juntos por el Cambio.

Alejandro San José, quien preside el Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos de Datos del Chaco (Ipecd), remarcó que "es fundamental que contemos con un sistema de medición actualizado y transparente, para llevar información precisa a la población. Este tipo de variaciones tan llamativas nos impulsan a pedir que se revisen los mecanismos utilizados en los últimos meses".

Según indican los resultados de la EPH sobre el primer semestre de 2023, el Gran Resistencia se ubicó en la peor situación de los 31 aglomerados urbanos tenidos en cuenta para la construcción del índice. El mismo señaló que un 60,3% de los habitantes no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total, alcanzando un número muy por encima de lo que arrojó la EPH a nivel nacional y lo que arrojó en distritos de la misma región.

"Es llamativo el sesgo que se registró en la medición publicada por el Indec, especialmente entre algunas de las provincias del NEA, que comparten similitudes geográficas, de idiosincrasia y de distribución económica y que hasta el momento habían presentado estrecha similitud", señalaron desde la gobernación chaqueña. Lo extraño de este, es que la gestión provincial comparte signo político con la conducción del Indec y es, justamente, la oposición la que respalda los datos del instituto nacional y cuestiona la posición del oficialismo local.

Desde el oficialismo de la provincia del Chaco, en pleno proceso de salida del gobierno, indican que el distrito "supera a Corrientes en la creación de empleo privado formal y también en la percepción promedio que reciben las y los empleados. Además, en relación a la población, presentamos una mayor cantidad de trabajadores tanto en el sector privado como en el público". Además, remarcaron que "no se encuentra lógica alguna para los cambios en los indicadores de pobreza entre estas provincias que presentan similares condiciones en su estructura de empleo, remuneraciones, viviendas y población".

La respuesta de la oposición chaqueña

El diputado provincial Livio Gutiérrez, por la Unión Cívica Radical, indicó en diálogo con MDZ: "Los sueldos de los pasivos y activos nacionales, es decir, de los jubilados, están por debajo de la canasta básica, entonces si uno hace un número simple de cuánto es el sueldo promedio de un jubilado nacional, o de un jubilado provincial, las estadísticas siempre van a tener un nivel altísimo de pobreza. Lo que pasa es que el razonamiento que hay es, a veces, de movimiento comercial, pero cuando uno hace el análisis fino de decir 'bueno, ¿Cuánto gana un jubilado nacional? 140.000 pesos', y la canasta básica supera los 200.000 pesos. Entonces pasa lo mismo con los jubilados de la provincia, o cuánto gana un docente. Si un docente debe mantener un grupo familiar de 4 personas con 180.000 pesos mensuales, definitivamente está en un nivel de pobreza".

También, Gutiérrez, referente del espacio que lidera el gobernador electo Leandro Zdero, señaló que "lo que generaron Massa, Cristina y bueno Alberto eventualmente (que ya no existe mucho) es una Argentina donde el empleo no te garantiza que dejes de ser pobre, ni te pone por arriba de la pobreza", y enfatizó que "han convertido a gente con empleo definitivamente pobre". El referente opositor agregó también, en referencia al tipo de empleo, que "en el Chaco hay 100.000 empleos privados, de los cuales muchos de ellos tienen que ver con registración de empleadas de casas de familia, cuidados de adultos mayores, chicos que trabajan en callcenters. Muchos de ellos no llegan a la canasta básica en el sector privado; si le agregas el sector público, donde hay alrededor de 80.000 o 90.000 empleos públicos, municipales y provinciales, activos, y tenes 40.000 pasivos, ahí también vas a tener una gran masa con niveles de pobreza".

Con respecto a los planes sociales, Livio Gutiérrez indicó que "en Chaco se cobran unas 200.000 pensiones nacionales, 80.000 planes como Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo, casi medio millón de personas viviendo del Estado con sueldos que eventualmente están por debajo de la canasta básica; y después otro medio millón de personas que ni siquiera están registradas". Asimismo sentenció que "estos son datos duros, no hay escapatoria, es lo que sucede. Creo que más allá de la crítica que pueda hacer el gobierno de Chaco, se tiene que dar cuenta que el proceso inflacionario y la mala política económica ha generado todo esto, y los números definitivamente no van a ser buenos".