Es médica, le diagnosticaron cáncer y ofrece hacer órdenes gratis para chequeos

A los 28 años, Belén Díaz Redondo recibió una noticia que le cambió la vida. Ella es médica, pero un diagnóstico la convirtió en paciente. A Belén le detectaron un tumor en una mama en agosto de este año, un mes después recibió su primera sesión de quimioterapia. Está ilusionada con el tratamiento y tiene toda su energía puesta en la cura, pero desde que se enteró de la noticia la desveló la idea de que otras personas pasaran por lo mismo y no se enteraran, por eso quiso hacer algo.

En medio de su proceso y dolor, Belén se paró frente a una cámara y contó su historia, pero no sólo eso, también ofreció ayuda. "Cuando lo grabé apuntaba a la gente cercana, me preocupaba saber que quizás yo había llegado medianamente tarde y quería alertar y concientizar", le dijo a MDZ.

A Belén la tomó por sorpresa el alcance de sus publicaciones, que se hicieron virales en Instagram y Tiktok, y aunque reconoce que le asusta, también está alegre por saber que "quizás, ojalá no, de haber casos se puedan detectar". Porque Belén, desde su rol de médica, ofrece a todo aquel que no consiga un turno pronto para chequearse, hacerle una receta y enviársela de forma digital para que puedan avanzar en la detección.

"Este video lo grabé hace quince días. Otra era mi cara, estaba con insomnio, ese día me habían hecho el diagnóstico, había ido a buscar el resultado de la biopsia, me dijeron que tenía cáncer de mama, que no sólo estaba en la mama, sino también en un ganglio de la axila", contó Belén en redes sociales.

Aquella noche no pudo dormir y lo primero que pensó fue en que no sabía "si lo había agarrado a tiempo". Por eso quiso hacer algo más. "Necesitaba que si alguien estaba pasando por lo mismo que yo y no lo sabía, tuviera la oportunidad de agarrarlo a tiempo", explicó y señaló: "Quiero transmitirle tres cosas, la primera es que este video no va sólo para mujeres, sino también para hombres porque pueden tener cáncer de mama, muy poco frecuente, pero lo pueden tener; lo segundo que les quiero transmitir es que se toquen, se revisen y se palpen las mamas así me lo diagnostiqué yo el 14 de agosto, hoy es 14 de septiembre y ayer ya recibí mi primera sesión de quimioterapia, muy rápido todo y me lo encontré revisándome".

Belén, además, recordó que "la palpación es súper sencilla" e insistió en que la información que comparte la da "como paciente, no como médica".

"Las mamas pueden tener un montón de relieves, bultitos y cosas, que lo que se pueden estar tocando es una glándula mamaria. Lo que yo me encontré es una pelota dura, como una piedra, adherida a los planos, como que no se puede mover y es dura. Me revisé la otra y no tenía nada. Si les da miedo revisarse o no saben bien qué se están tocando, saquen un turno por obra social u hospital público y háganse una ecografía mamaria, tengan la edad que tengan", dijo en otro video Belén.

Con énfasis, la joven subrayó: "A mí no me importan las guías de medicina, que la mamografía se hace a los 40 años o a los 50, que las ecografías no tienen indicación a nuestra edad. No me interesa. Tengo 28 años y tengo cáncer de mama y, por suerte, entiendo que lo agarré a tiempo. Está en la mama, está en la axila, pero no en el resto del cuerpo. Estoy en el camino de curarme y me quiero curar. Por favor, el que esté viendo este video saque un turno para hacerse una ecografía mamaria, no cuesta nada, es inocuo y les puede salvar la vida, tengan la edad que tengan".

El gesto solidario de Belén

Mientras atraviesa el tratamiento, Belén piensa en los demás. Su vocación de servicio que canalizó a través de la medicina le brota por los poros y le habla a la gente: "Si no pueden sacar turno con un ginecólogo, no pueden tener turno para hacerse una ecografía mamaria, me mandan un mensaje, me piden una receta, sean la persona que sean, y yo se las hago. Me ponen el nombre y el apellido, DNI, si tienen obra social, qué obra social es, número de afiliados y les mando la foto de una receta para que se lo puedan hacer, pero, por favor, háganse una ecografía mamaria porque les puede salvar la vida", insistió.