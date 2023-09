Científicos descubrieron un método para encontrar vida extraterrestre

Un grupo de científicos descubrió un revolucionario test que emplea inteligencia artificial para analizar los suelos de otros planetas y determinar con exactitud si hay o hubo vida extraterrestre. El test posee un 90% de exactitud.

Jim Cleaves, principal coautor del método descubierto, contó que se podrá utilizar los sensores de naves espaciales y vehículos robotizados, como los rovers de la NASA en Marte o la Luna, para detectar señales de vida.

Este nuevo estudio no solo funciona en cuerpos celestes lejanos, sino también en muestras ya extraídas en el pasado, como las que ha recogido el rover Curiosity con su instrumento Sample Analysis Mars (SAM o Análisis de Muestras de Marte), simplemente ajustándolo a sus respectivos protocolos.

"Uno de los grandes avances de este trabajo es que utiliza datos que son recogidos por instrumentos que ya están presentes en una variedad de naves espaciales. Así que los datos que ya existen de Marte pueden ser enviados a este algoritmo y darnos una respuesta positiva o negativa", explicó Cleaves.

Misión espacial Perseverance Mars Rover Foto: @NASAPersevere

El equipo que creo el test anunció que ya están trabajando con agencias espaciales e instituciones que poseen muestras e información recopilada para que dentro de unos meses se pueda realizar un análisis. Robert Hazen, que junto a Cleaves lideró el grupo de siete científicos que ha desarrollado la prueba, señaló en un comunicado que "este método analítico tiene el potencial de revolucionar la búsqueda de vida extraterrestre".

"También profundiza nuestra comprensión tanto del origen como de la química de la vida más antigua de la Tierra", añadió.

Cómo funciona el test

La prueba utiliza el patrón molecular revelado por el uso de la pirólisis con cromatografía de gases (que separa e identifica los componentes de la muestra) y de la espectrometría de masas (que establece el peso molecular de esos componentes).

Tras entrenar la IA desarrollada por los científicos con el análisis molecular de 134 muestras de carbono, de las que se conoce su origen biótico o abiótico, el algoritmo puede ahora detectar mínimas diferencias de los patrones moleculares para determinar el origen de la muestra. "Con un 90 % de certeza", insiste Cleaves.

Además de distinguir si el material analizado tiene un origen biológico o no, esta inteligencia artificial puede saber si los restos descubiertos sufrieron cambios debido a los procesos geológicos, como ocurre con el carbón vegetal, petróleo o ámbar. También este test puede ayudar a conocer cuándo se inició la vida en la Tierra.

"Estamos recibiendo muestras de toda la historia de la Tierra para determinar si podemos discriminar la aparición de diferentes tipos de organismos con la historia geológica. Hay muestras de las etapas más tempranas de la historia del planeta sobre las que se debate si son muestras de vida o no", dijo Cleaves.

Los científicos creen que su prueba también permitirá potencialmente descubrir vida extraterrestre totalmente diferente a la que existe en la Tierra.

"Estos resultados significan que podemos ser capaces de encontrar una forma de vida en otro planeta, incluso si es muy diferente a la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Y si encontramos señales de vida en otros sitios, podremos decir si la vida en la Tierra y otros planetas derivó de un origen común o diferente", concluyó Hazen.

El descubrimiento de los científicos fue publicado el lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.