San Luis también aplicará la Ley de Alcohol Cero: 5 provincias continúan sin adherir

La Cámara de Senadores de San Luis aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley de Alcohol Cero al volante de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). De esta manera, el proyecto legislativo consiguió la media sanción que restaba luego de su aprobación en Diputados, el pasado 30 de agosto de 2023.

La Ley de Alcohol Cero al volante rige desde mayo de este año en todas las rutas nacionales del país. Desde su sanción, sumaron su adhesión a la normativa las provincias de Formosa, Neuquén, Santiago del Estero, Catamarca y ahora San Luis. También tienen alcohol cero en todas sus rutas: Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, La Rioja y Buenos Aires.

En Mendoza esta normativa sólo se aplica en las rutas nacionales.

El Ejecutivo Nacional entiende que el tránsito es una facultad de las provincias y, por lo tanto, éstas pueden decidir si se adhieren o no a la Ley de Alcohol Cero. Tal es el caso de Mendoza, que por el momento sólo mantiene la aplicación de la Ley de Tránsito 24.449 que establece para el conductor de cualquier tipo de vehículos de cuatro ruedas una tolerancia de hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y para motocicletas o ciclomotores 0,2 gramos. Al mismo tiempo, para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, la tolerancia de alcohol es cero.

De esta manera, en Mendoza esta Ley Nacional, recientemente aprobada por San Luis que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre, solo tiene a aplicación en las rutas nacionales 7, 40, 142, 143, 144, 145, 146 y 149. En el resto de los caminos, calles y rutas se aplica la legislación local.

Al día siguiente de ser promulgada la ley de Alcohol Cero en mayo de este año, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, rápidamente manifestó que su gobierno no aplicaría dicha normativa. El mandatario sostuvo que la postura de no adherir se basaba en datos estadísticos y la experiencia de otras regiones del mundo. “En las capitales internacionales del vino no existen medidas de tolerancia cero porque es un poco contradictorio”, señaló Suárez en ese momento y hasta ahora, no parece haber cambiado de opinión.

Cinco provincias en todo el país, mantienen la decisión de no aplicar esta normativa.

Las demás provincias que por el momento continúan sin adherirse a la Ley de Alcohol Cero son Santa Fe, Misiones, San Juan y Corrientes. "Trabajaremos hasta el último día para que se sumen a una decisión que nos une a todos a favor de la Seguridad Vidal", manifestó el ministro de Transporte, Diego Giuliano, quien también agregó "Estamos muy agradecidos con los legisladores puntanos por haber aceptado de manera unánime esta iniciativa nacional en la provincia y hacer que las y los habitantes de San Luis, y quien circulen por sus rutas, ahora viajen de manera más segura".