Quiénes eran los cuatro soldados muertos en el trágico accidente de San Martín de los Andes

Cuatro miembros del Ejército Argentino murieron y dieciocho sufrieron heridas de diversa gravedad cuando un camión del Regimiento de Caballería de Montaña IV volcó este juves y cayó a un precipicio de unos quince metros a la vera de la Ruta Provincial 62, camino al Lago Lolog, a seis kilómetros de la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.

Los muertos fueron identificados como el cabo primero Cristian González, el cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillán.

"Guadi", como era llamada por su círculo íntimo. Tenía 22 años, era oriunda de San Martín de los Andes y fanática de los caballos y la vida campera. De hecho en su bio de Facebook la joven tenía una frase que rezaba "entre jinetes y fogones". Además, era asidua a compartir en su muro fotos de la actividad que la apasionaba.

Este viernes, decenas de mensajes de consternación poblaron las redes de la joven. "Volá alto Guada Canuillan que descanses en paz una estrella más", "Qué tristeza Guada!! No puedo creerlo Descansa en paz" y "Amiga te vamos a extrañar mucho", fueron algunos de los sentidos saludos.

La otra víctima fatal era Juan Martín Román de 23 años. Nacido en Tartagal, provincia de Salta, había sido destinado hace 3 meses a la caballería de Neuquén. Profundamente afectado por la triste noticia, Lalo Román, su papá, contó a Videotar Noticias que su hijo planeaba volver para pasar las fiestas de fin de año con su familia. "Lamentablemente no lo vamos a tener", dijo el hombre.

Martín se había recibido hace 5 años en la escuela Jesús Reyes donde terminó la secundaria e ingresó como soldado voluntario en el regimiento ubicado en la ciudad de Tartagal. Luego, decidió ir a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, donde se recibió de cabo.

"Era un muchacho humilde, muy buena persona, mañana a la tarde noche va estar llegando el cuerpo a Tartagal, quiero que sea velado y sepultado acá, por sus amigos, sus compañeros, su curso", agregó su papá y cerró: "Me llamaron a las seis de la tarde para confirmarme que mi hijo era uno de los fallecidos; no lo puedo creer”.

La otra víctima fatal también era de Salta, de la ciudad de Salvador Mazza. El cabo primero Cristian González tenía 29 años y un hijo de 6. "Te fuiste y me dejaste un vacío enorme dentro mío. El dolor que siento me está destrozando el corazón y el alma. Fuiste mi compañero, mi amigo, mi cómplice en todas y siempre te voy agradecer por los consejos que me dabas. Te voy a extrañar. Te amo, hermano, y vos lo sabés, siempre te lo dije", expresó su hermano César, que también forma parte del Ejército.

Oscar Morales tenía 21 años y era, como Guadalupe, oriundo de San Martín de los Andes. Sus amigos le decían "Suli" y este viernes expresaron sus condolencias y su pesar por su muerte a través de distintas redes sociales. "Sé que estás descansando en paz ahora y nos quedaremos con tus recuerdos y los momentos que compartimos. Eras una gran personita, vuela alto”, expresaron. A Oscar Morales sus amigos le decían "Suli".

Una de sus amigas, además, compartió el siguiente texto: “Te levantás y esperas que solo sea un sueño y no, no lo es. Qué tristeza, cuánta angustia. Ya no vamos a verte más en el portón esperando a Santy, ya no vamos a verlos sentados juntos en la plaza haciendo nada, simplemente disfrutando el silencio y la amistad linda que tenían. Triste saber que ya no voy a escuchar decir a mi hermano ‘voy con Óscar’, ‘estoy donde Oscar’. Por mi parte te voy a recordar con esa sonrisa chistosa mostrando tus brackets y el mechón de pelo rojo que tuviste en la secundaria, cuando decíamos que parecías a la llama que llama, recordar esas tardes que pasaban juntos lavando el auto, riendo a carcajadas. Solo queda pedir a Dios que le dé consuelo a las familias afectadas en este accidente, y fuerza a aquellos que siguen peleando por su vida. Y justicia, que esto no quede así, que paguen los responsables”.