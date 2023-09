Obstetras y ginecólogos fijaron un bono no reintegrable para las consultas

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA) anunció que comenzará a cobrar un bono no integrable (aclararon que no será un coseguro) a sus pacientes como consecuencia de la crisis que atraviesa el sector. Así lo dieron a conocer este viernes en el marco del Día de la Sanidad, fecha en el cual señalaron “no tenemos motivos para celebrar”.

En un comunicado, los profesionales agrupados en esa sociedad indicaron que los honorarios médicos se encuentran en el nivel más bajo de la historia y aclararon que no son ellos quienes fijan el monto que deben percibir por su labor ni “cuándo debemos percibirlo”, sino que lo hacen “los financiadores de salud”.

En esa línea, expresaron: “En los últimos años, el valor de la consulta médica en nuestro país ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región. En los últimos meses, esta situación se ha agravado, sumándole el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses después de prestar nuestros servicios. Insostenible para los profesionales de la salud en la actualidad con el alto nivel inflacionario existente”.

Es por eso, que dijeron “basta” a la imposición de un valor “no digno para nuestros honorarios, a la demora en los pagos, a los débitos injustificados, y a no tener control sobre el valor de nuestro trabajo”.

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires anunció que comenzará a cobrar un bono no integrable. Captura de Facebook (SOGIBA)

“A partir de este momento el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”, advirtieron.

Para seguir manteniendo la calidad y excelencia en la atención, en el comunicado informaron a las autoridades gubernamentales, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, a todos los financiadores y gerenciadores de salud, obras sociales, prepagas, seguros, sanatorios, clínicas, consultorios, y todo ámbito donde desarrollen sus consultas y prácticas médicas que partir de la fecha, impondrán un “valor ético mínimo de la consulta médica, y honorario médico ético mínimo de 6000 pesos”.

“La diferencia entre lo que percibamos del sistema (Gerenciadores, obras sociales, prepagos, Sanatorios, Clínicas, etc.) como valor de consulta y dicho "honorario médico ético mínimo", deberá ser abonado por el paciente en la consulta. No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un ´Bono complementario no reintegrable´", expresaron desde SOGIBA.

Asimismo, adelantaron que dicho valor será ajustable bimestralmente, teniendo como referencia por el Índice inflacionario en todo el territorio nacional.