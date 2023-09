Genios mendocinos viajan a Singapur para enfrentar el cambio climático de manera colectiva

Estudiantes de 15 y 16 años del Colegio Tomás Alva Edison, ubicado en Dorrego, Guaymallén viajarán en octubre a Singapur para participar en el Mundial de Robótica del 7 al 10 de octubre. Desde MDZ hablamos con dos de ellos para conocer sus aspiraciones, el desafío colectivo que implica esta competencia que busca dar respuesta -a través de la tecnología- al problema ambiental y social que significa el cambio climático.

Tras meses de entrenamiento, los jóvenes genios que conforman la selección argentina, se reunirán con jóvenes de 190 países del mundo. El equipo está compuesto por Sebastián Martínez, Sara Lamagrande, Gerónimo Herrera, Ignacio Moreno, Nicolás Enrique Expósito Marsollier, Luca Cuello, Ignacio Moreno, Franco Mancini y Martín Perello.

Para traer la cuarta copa del mundo del First Global Challenge estos estudiantes trabajan "25 horas semanales y a veces un poco más, estudiando el campo y los rivales para poder tener un desempeño óptimo en cada partido" dijo Luca Cuello. Entusiasmado, nos contó que con sus compañeros están desarrollando "un robot capaz de recolectar, almacenar y distribuir pelotitas que simulan ser átomos de hidrógeno y oxígeno para recrear la electrónica del agua".

Sebastián Martínez Santos nos dio detalles sobre este robot y explicó que "está construido a partir de un mismo kit que es enviado a todos los países y contiene exactamente las mismas piezas". Sobre la competencia de robótica de este año que se llama Hydrogen Horizons expresó orgulloso que "consiste en separar, transportar y almacenar pelotas que actúan como los átomos de oxígeno e hidrógeno presentes en el agua. Esto representa el proceso de electrólisis que se utiliza para obtener hidrógeno y utilizarlo como una fuente de energía limpia y renovable".

Foto: Télam

En relación al objetivo del Mundial de Robótica, Luca nos explicó que lo que se busca es la amistad entre países para que "los problemas ambientales no se resuelvan individualmente sino en conjunto", declaró Luca. Reafirmando lo sostenido por su compañero, Sebastián aclaró que en First Global "no existe un solo ganador. Los partidos se juegan en una alianza de tres países. Esto es porque ellos entienden que el cambio climático es un problema que trasciende las fronteras y que debemos trabajar juntos en la búsqueda de las soluciones".

Un sueño que está cerca de ser cumplido

El sueño de participar en el mundial de Robótica con la selección argentina está a punto de cumplirse para estos jóvenes genios de la ciencia y la programación. Las expectativas por el viaje y las ganas de traer la cuarta estrella son muy altas.

Felices y agradecidos de poder tener esta participación aseguraron que también están "ansiosos por tener una experiencia inolvidable como esta". En el mismo sentido, Sebastián aseguró que están muy emocionados por tener esta oportunidad.

"Confiamos en que nuestro robot va a traer la medalla de oro y poner a nuestro país en lo más alto del desarrollo tecnológico" dijo efusivo Sebastián. Por su parte, Luca señaló que "las expectativas están bastante altas, tenemos una selección muy capaz y estamos bastante confiados de que vamos a tener un desempeño bastante bueno en el mundial de robótica".

El trabajo de la Fundación Tomás Alva Edison

Graciela Betancourt, líder de la Fundación y el colegio, dialogó con este medio y expresó que esto viene de varios años de haber participado en muchas competencias de robótica. Reafirmó el arduo trabajo de los estudiantes para lograr el objetivo de construir el robot y "demostrar sus habilidades en temática de robótica y programación" que al mismo tiempo colaboren el estas soluciones al cambio climático.