Ver un estreno en el cine entre pochoclos y taquicardias

Asistir al preestreno de una película con un hijo adolescente conlleva algunos riesgos como que el susodicho cuestione el criterio materno (“¿Por qué me invitaste a ver esta película?”) o que adquiera un balde de pochoclos excesivo para dos personas. (Comprobado, no es un mito urbano: le colocan sal junto con el caramelo que los caracteriza). En fin, gajes del oficio (de comunicadora y de madre), así que pongamos el acento sobre la película Sound of freedom.

"Sonido de libertad".

Lista hace más de cinco años, sobre el tema del tráfico de niños para explotación sexual, parece poco probable que haya sido “casual” la demora en su estreno. La actuación de Jim Caviezel (el actor que encarna a Jesús en la película La Pasión) es conmovedora. Dirigida por Alejandro Monteverde (Bella y Little Boy) y producida por el propio Caviezel y Eduardo Verástegui, entre otros. Avalada por Mel Gibson.

Se estrenó el jueves 31 de agosto en Argentina y varios países de América.

Sin “golpes bajos”, sin escenas explícitas, sin lenguaje obsceno. Basada en hechos reales, además de contar esta historia, alerta sobre los mecanismos de acción, las redes que se tejen detrás de esta aberración, los intereses ocultos , la infamia.

Sin “golpes bajos”, sin escenas explícitas, sin lenguaje obsceno. Foto: Canzión Films.

Durante gran parte de la proyección experimenté taquicardias (no quisiera anticipar el final a los lectores). Creo que, en parte, se debían al intenso dolor que me producía pensar que es una situación real, que es inconcebible, que puede ocurrir en nuestras propias narices, que continúa, que es una de las formas actuales de esclavitud.

Al finalizar la proyección, mientras me secaba las lágrimas, percibí la inquietud de mi hijo. Intenté que la expresara en palabras, hasta que al cabo de un intenso diálogo me increpó con un:-“Y nosotros, ¿qué podemos hacer?”-

Eduardo Veràstegui y Jim Caviezel.

Seguramente esta pregunta, este llamado a la acción es lo mejor que puede generar una película que, como se dijo en la sala, nadie quiere ver; pero todos deberíamos.

* Marisa Musci es bibliotecaria, docente y comunicadora.