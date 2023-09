Mercado chileno: ¿sigue siendo conveniente para los mendocinos?

Algunos años atrás, era furor entre los argentinos viajar a Chile con el fin de hacer "turismo de compras". Aprovechando la corta distancia y la gran diferencia de precios en electrodomésticos, celulares y ropa; los ciudadanos de Mendoza, San Juan y otras provincias, cruzaban la cordillera y traían una buena cantidad de productos a buen precio.

Sin embargo, la diferencia de precios se fue acortando con el paso de los años, y ya no existe una postura de comprador compulsivo por parte de los mendocinos, que no ven en Chile un mercado que signifique una verdadera oportunidad de ahorro.

Si bien es innegable que en Argentina los precios están por las nubes debido a la inflación, la gente, dentro de sus posibilidades, compra igual, y busca opciones para alivianar el gasto, como por ejemplo, las cuotas sin interés.

La tendencia consumista por parte de los mendocinos ha bajado, pero aún hay ciertos productos del país trasandino que siguen siendo atractivos.

La primera comparación que hay que hacer, es la del dólar. En ese sentido, hay que tener en cuenta que, al día de hoy, 857 pesos chilenos equivalen a un dólar; mientras que hay que tener 720 pesos argentinos (em promedio) para conseguir un dólar estadounidense (se utilizó el valor del dólar blue, teniendo en cuenta que es el que se puede conseguir sin restricción alguna en la calle). A partir de esta cuenta, podemos realizar comparaciones en algunos rubros para saber si conviene o no realizar compras en Chile.

Todo lo referido a tecnología es más barato en Chile. Foto: Archivo MDZ.

Tecnología: sector al que se le puede hacer una diferencia

Comenzamos por la tecnología; y para tener una referencia de los precios de un país y del otro, tomamos como ejemplo a un televisor Samsung Smart TV Neo QLed 55'. Dicho televisor, cuesta 779.990 pesos chilenos en el país trasandino (el equivalente a 910 dólares); mientras que en Argentina, el mismo producto tiene un valor de $809.999, que traducido a dólares da USD 1.109. Si comparamos los precios de ambos países, hay una diferencia de casi 200 dólares (146.000 pesos argentinos), que indica que este producto conviene comprarlo en Chile.

Otro de los artículos más buscados en el mercado son los celulares. Para hacer el contraste de valores, elegimos como ejemplo al siguiente modelo: Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB 5G. En Chile, dicho celular tiene un precio de 719.990 pesos chilenos o de 840 dólares. La cosa cambia si el smartphone es comprado en Argentina, ya que el mismo cuesta $708.699 o, si lo traducimos a dólares USD870. Por ende, la diferencia es de 130 dólares; es decir, 94.900 pesos argentinos.

Sin embargo, en donde hay una diferencia abismal es en las notebooks: para ser más precisos, una computadora Lenovo Ideapad 5 Amd Ryzen R5 8Gb Ram 512Gb Ssd Amd Radeon Graphics 14" Fhd cuesta, en Chile, 389.990 pesos chilenos, que traducido a dólares da un total de USD455. En Argentina, la misma notebook vale 549.999 pesos; es decir, 753 dólares. En consecuencia, la diferencia a favor de la notebook comprada en Chile será de 298 dólares o el equivalente a pesos argentinos: $217.540.

El mercado de las zapatillas favorece a Argentina

Otro de los rubros comparados fue el del calzado, y en ese sentido, asombra la diferencia de precios existente entre un país y otro: Mientras que en Argentina, unas zapatillas Run Swift 3 Zapatilla Running Nike valen 68 dólares, en Chile tienen un precio de 96 dólares; y por lo tanto, existe una distancia de 28 dólares (20.440 pesos) a favor de Argentina entre el valor establecido en cada territorio.

No hay mucha diferencia en el rubro de las zapatillas, y si las hay, las mismas favorecen a Argentina. Foto: Archivo MDZ.

En Adidas, hay una mayor paridad de precios, aunque conviene comprar en Argentina, como todo lo que refiere al rubro zapatillas: En Argentina, unas zapatillas Adidas Response Super 3.0, cuestan $61.599, o 84 dólares. En Chile, el mismo calzado cuesta sólo 8 dólares más (USD92), es decir, 5.840 pesos argentinos.

El debate de las cubiertas: ¿conviene comprar afuera?

Mucho se habla sobre si es conveniente viajar a Chile a comprar neumáticos. A veces por problemas con las importaciones y falta de abastecimiento, y otras veces por conveniencia de precios, los argentinos cruzan la cordillera para comprar cubiertas.

Sin embargo, realizar este "turismo de compras", no siempre es conveniente, al menos para Marcelo, empleado de una gomería de la provincia: "En donde más se puede hacer la diferencia es en las segundas marcas, pero no siempre conviene. Si sos responsable inscripto no, porque ya te ganás el 21% y se achica la diferencia", señaló.

Además, al estar prohibido por AFIP, no es seguro que se pueda pasar por aduana con las cubiertas, situación que se convierte en riesgo, que no todos están dispuestos a correr.