La increíble historia del fanático hincha de Colón que la FIFA nominó al premio The Best

A los pocos minutos que la cuenta oficial de la FIFA anunciara en sus redes sociales quiénes eran los nominados a los premios "The Best" 2023, en Santa Fe la noticia generó particular sorpresa. Es que además de las tradicionales categorías para elegir a los más destacados futbolistas y entrenadores, se incluyó a un simpatizante de Colón entre los nominados al "Galardón a la Afición".

Daniel Iñíguez, el fanático hincha Sabalero, que trabaja en el mercado de frutas y verduras de Santa Fe, es el responsable de que Colón sea, otra vez, noticia mundial. El santafesino integra la terna y competirá para quedarse con la distinción a partir de una imagen que se hizo viral meses atrás y que logró ser captada por la televisión.

"Un hincha de Colón de Santa Fe fue visto en televisión acunando a su hijo en brazos mientras le daba la mamadera durante el encuentro de la máxima categoría argentina contra Barracas Central, demostrando su voluntad de despertar en su hijo la pasión por el club desde temprana edad", explica la FIFA al destacar la nominación de Iñiguez.

La imagen que rápidamente se viralizó en las redes ocurrió a mediados de mayo cuando el Sabalero recibió en el Cementerio de los Elefantes al equipo del Chiqui Tapia. En sus brazos tenía a Tizziano, su hijo de solo dos meses, al cual decidió llevar a la cancha. "En el entretiempo le doy la mamadera y se ve que me estaban filmando. Se hizo viral y ahora, bueno… No caigo", comentó Daniel Iñiguez en declaraciones a Aire de Santa Fe.

Daniel tiene 32 años, vive en el populoso barrio de San Agustín, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, y es hincha sabalero de nacimiento por tradición familiar, algo que evidentemente busca trasmitir a su hijo. "Cuando llegué al Mercado de Productores, al trabajo, todos me felicitaban y me apoyaban. No entendía nada. Y todavía no caigo", comentó Toto, como lo apodan sus amigos, invadido por la felicidad. "Ahora dejamos todo en manos de Dios, si hay que votar, ya saben…", agregó optimista en poder ganar la votación y viajar a la premiación.

Los otros competidores por el premio The Best al mejor aficionado

Fran Hurndall: Conducir un balón a una media de 32 km al día desde Gold Coast a Sídney: el reto que asumió Fran Hurndall tiene el objetivo de servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte. Una aventura que recaudó fondos para la organización Women Sport Australia.

Miguel Ángel: El colombiano Miguel Ángel, que era fiel seguidor de Millonarios, cumplió su última voluntad antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad. Previo a su fallecimiento, antes del partido con Alianza Petrolera, conoció al primer equipo.

¿Cuándo comienza la votación?

Los fanáticos podrán votar en todas las categorías a través de las plataformas digitales de la FIFA a partir del jueves 14 de septiembre hasta la medianoche del viernes 6 de octubre.

Una vez en el sitio web oficial de la organización, en la categoría "Premio al Fanático de la FIFA", deberán registrarse (en caso de no poseer una cuenta), y seleccionar los tres primeros de la categoría, teniendo en cuenta que el número 1 es la mejor opción.

Cómo reaccionó Colón en redes sociales

Inmediatamente que se conoció la novedad, desde la cuenta oficial de Colón en X salieron a compartir y celebrar la noticia que los tiene como protagonistas a nivel internacional. "¡#COLÓN PRESENTE EN LOS PREMIOS THE BEST DE FIFA!", escribieron bien grande, con letras mayúsculas e invitaron a todos a votar por Iñíguez. Mensaje de Colón en redes. Foto: X Colón

