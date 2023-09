Guardias médicas: los altos costos a pagar que molestan a los pacientes

La crisis en la salud privada de Mendoza salió a la luz, para algunos, el pasado 1 de septiembre cuando los médicos especialistas privados de la provincia tomaron la decisión de comenzar a cobrar un "valor ético" de la consulta médica a los pacientes de manera particular. En el momento en el que todo comenzó se prometió que las guardias no se iban a ver afectadas, aunque de recorrida por las distintas clínicas y sanatorios de Mendoza se pudo observar que, para acceder a este servicio, también hay que abonar un costo elevado.

El cobro de la consulta médica en el ámbito privado depende de la prestación de la obra social o empresa de medicina prepaga que tiene el paciente a la hora de atenderse en ciertos lugares. Sin embargo, muchos profesionales dieron de baja a las obras sociales con las que trabajaban porque los atrasos en los pagos eran inadmisibles al punto de que los doctores tenían que esperar casi 3 meses para cobrar $2.500.

Una de las repercusiones que tuvo esta medida producto de las demoras de las prepagas fue la derivación a las guardias de las clínicas, centros de salud u hospitales de la provincia de Mendoza. Según pudo conocer MDZ, en una recorrida por las guardias médicas de la provincia, en la Clínica de Cuyo la consulta en la guardia comienza con un piso de $9.000 y es sólo por la consulta sin medicamentos, lo que significa que dependiendo el caso puede elevarse ese monto y si se otorga un medicamento obviamente el mismo puede aumentar.

A partir de la medida tomada por los profesionales de la salud, las guardias médicas tienen un costo elevado

Una de las claves del anuncio de los profesionales de la salud era que las guardias iban a seguir funcionando con normalidad en cuanto a las urgencias médicas, aunque las clínicas no han decidido manejarse por esa vía.

A su vez, se pueden encontrar montos más elevados en otros lugares como en el hospital Santa Isabel de Hungría con montos que van desde los $10.000 a los $18.000 según contestaron desde el hospital a este medio. Algo similar ocurre en el hospital Italiano con un cobro de $16.000 y un análisis en MaipúMed cuesta cerca de $18.000. Además, luego de que se sumaron distintos grupos de odontólogos el cobro de $2.000 según la prestación que acepta la obra social ya es una realidad y complica a aquellos que se quieran atender con dicha especialidad.

MDZ dialogó con pacientes que manifestaron su enojo. "Habían dicho que las guardias seguían normales, pero no es así. Hoy me cobraron $10.000 al ir a la Clínica de Cuyo. La semana pasada o la anterior cuando había incertidumbre con el cobro del 'coseguro' no me quisieron atender", argumentó Silvia en la puerta del establecimiento mencionado. Una de las realidades es que ya conseguir turnos de atención médica no es un problema como si lo era anteriormente y por el cobro de $6.000 las consultas han caído notablemente, según marcaron médicos que adhirieron a esta medida.

Por otro lado y respecto a la adhesión que hubo sobre la medida, se sostiene que hay un 90% de médicos que se adecuaron a la medida, aunque del otro lado, el paciente todavía se muestra reticente a tener que pagar montos elevados para una receta o para una atención en una guardia que resultan complicados y adversos con la economía actual ya que muchos siguen abonando las obras sociales y prepagas correspondientes.