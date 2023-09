De la adversidad de la calle al amor: la inspiradora historia de Daniel y Reina

Daniel y Reina se conocieron en situación de calle, se acompañaron y afianzaron su relación en un contexto adverso. Su historia de amor es inspiradora para quienes ven en el amor una oportunidad para salir adelante.

Hace 7 años que Reina y Daniel están juntos. Se conocieron en la plaza Sarmiento en plena Ciudad de Mendoza y en situación de calle. "El estaba sentado ahí y yo llegué a la plaza, me senté en un asiento y él se arrimó a conversarme. Me preguntó de dónde era, cómo me llamaba y así nos fuimos conociendo", comenzó relatando Reina. En ese momento, ella estaba parando en Remar mientras que él solía parar en la plaza.

Desde ese el día que se conocieron, en el 2016, no dejaron de verse en ningún momento. "Nos citábamos todos los días ahí en la plaza para vernos. Y bueno, así nos fuimos conociendo". Los días pasaban y fueron sumando meses, años y muchas historias juntos. En el patio de la calle de La Pastoral se comparte la vida, los buenos y malos pasares. Allí el vínculo entre ambos se fue fortaleciendo.

Reina y Daniel el día de su casamiento

"Después nos juntamos y nos fuimos a vivir juntos", contó la enamorada. Y así llegaron a querer dar un paso más. Fue este último fin de semana cuando sellaron su historia de amor y dieron el sí. La celebración fue sumamente íntima, con una lista de invitados que no solo disfrutó de la fiesta sino que fue parte desde el inicio. Todos aportaron algo, desde la preparación de la comida, la torta, la decoración del salón, la música, el peinado y maquillaje de Reina y el smoking de Daniel.

Reina, Daniel con sus amigos el día de su casamiento

El padrino de Reina, contó orgulloso que ella logró comprarse su propio vestido con su propio trabajo. "Hace 2 o 3 meses, logramos insertarla laboralmente a ella y a él en una empresa de limpieza. Así que está muy bien con eso, ella logró comprarse su vestido y entre todos juntos, como cada evento que se hace en la pastoral de calle y particularmente en el patio callejero, se compartió una celebración muy linda".

Reina y Daniel el día de su casamiento

Desde marzo venían preparándose para el momento más importante de sus vidas, con una preparación muy personal e íntima que les aportó el diácono Daniel Guerrero. Así fue como decidieron celebrar este encuentro con sus amigos y vínculos más cercanos. Esta historia de amor que surgió en la calle, con los padecimientos mentales, físicos, migratorios, de prostitución, discapacidad y abandono que trae el hecho de estar en esa situación, les permitió afrontar las situaciones más difíciles pero también disfrutar el presente y proyectarse juntos para en el futuro.

Reina y Daniel el día de su casamiento

Daniel el día de su casamiento

Reina el día de su casamiento

Reina y Daniel el día de su casamiento

Reina y Daniel el día de su casamiento

Reina en el festejo de su casamiento

