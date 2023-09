Cómo conducir en la ruta ante una tormenta de tierra y viento Zonda

Un fenómeno climatológico que provocó una tormenta de tierra y mucho polvo en suspención provocó un violento choque en cadena en la ruta provincial 13, entre las localidades cordobesas de Villa del Rosario y Luque, sobre la autopista Rosario-Córdoba, que involucró al menos unos 30 autos, provocando dos muertos y varios heridos.

Lo ocurrido en la autovía este lunes puso en relieve la necesidad de conducirse con precaución ante estas situaciones para minimizar los riesgos. El abogado especialista en Accidentología Vial, Guillermo Pacharoni puntualizó algunos consejos respecto a la conducta vial que debe tener un automovilista cuando circula en rutas y autovías afectadas por tormentas de tierra, mucho polvo en suspensión y también cuando sopla el viento Zonda.

La primera recomendación de Pacharoni es intentar no ingresar a una zona de riesgo por baja visibilidad. "Puede verse con claridad en el video que circula en las redes de Santa Fe, que ese conductor desaprehensivo, subestimando los riesgos, decide continuar con su marcha a la misma velocidad en la que circulaba y decide ingresar a esa zona de baja visibilidad. Entonces, en primera medida, aconsejo detenerse hasta que esta situación, que siempre es transitoria, pase, concluya", indicó.

En el caso de que sea imperioso proseguir transitando la ruta o autopista afectada por estas condicione climáticas, señaló: "Si me encuentro sorpresivamente en la ruta con una situación de baja visibilidad, que puede ser en este caso tierra, pero también humo o neblina, hay dos o tres recomendaciones básicas para hacer. Una de ellas es disminuir la velocidad, hasta donde pueda tener una visibilidad mínima", especificó. "También, tratar de lograr la mayor distancia posible con el vehículo que me precede para, en caso de ser impactado mi vehículo desde atrás y se vea desplazado hacia adelante, no impactar a su vez con otro rodado. Y por último, en la medida que la ley lo prevea, utilizar las balizas para advertir y visibilizar la situación de peligro cuando circulamos", enumeró.

El abogado especialista sugiere el uso de balizas entre sus consejos aautomovilistas que circulan en rutas y autovías afectada por tormentas de tierra, polvo en suspensión o viento Zonda. Crédito: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sobre el último de los consejos, señaló: "Si bien la ley establece que las balizas tiene que utilizarse cuando el vehículo está detenido, también autoriza su uso cuando se desarrolla una situación de riesgo, como en el caso de perder la visibilidad. Hay especialistas que indican que su uso es únicamente cuando un auto está detenido y no cuando va a una velocidad más lenta. Lo digo yo aconsejo y me hago cargo, es que ante estas situaciones resulta absurdo sólo utilizarla en un vehículo detenido ¿Por qué? Si yo circulo en una autopista cuya máxima es 110 m/h, y yo circulo a 20 kilómetros por hora, se está advirtiendo que se trata de una situación de altísimo riesgo. La baliza existe para advertirle sobre esto al vehículo que circula detrás", señaló.

En el caso del viento Zonda, comentó: "Toda ráfaga de viento implica que en determinadas zonas pueda generarse polvo en suspensión y en consecuencia pérdida de visibilidad. Hay que tener en cuenta las áreas donde hay muy forestación, lo cual hace que el viento no produzca polvo en suspensión. Donde si se generen estas tormentas de tierra, las recomendaciones serían las mismas: en la medida en que esta situación genere un riesgo real en la conducción del vehículo, tratar de no ingresar a la ruta, detener la conducción y, de no es posible estas alternativas, tratar de disminuir y ajustar la velocidad dentro de la visibilidad mínima permitida en ruta. Si la visibilidad es menor, tratar de adecuar la velocidad hasta donde pueda tener un control permanente del vehículo", enumeró.

Asimismo, señaló que cuando estos fenómenos ocurren, el Estado debe advertir a los conductores. Al respecto, dijo: "Los países civilizados no tienen estas alertas generales, sino que son puntuales: dicen, en determinada zona va a suceder una tormenta de niebla. Entonces se pueden realizar cortes de ruta específicos".