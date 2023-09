Buscan ampliar los plazos de la renovación de la licencia de conducir para adultos mayores

Cada familia que cuenta con adultos mayores de 70 años saben que, de manera anual, los mismos tienen que pasar por las municipalidades o registros para llevar adelante un trámite vital: la renovación de la licencia de conducir. En Mendoza consideran que los plazos entre cada trámite es "corto". Un proyecto del espacio opositor La Unión Mendocina busca modificar la ley de tránsito en su artículo 22. Los detalles.

Un dato a tener en cuenta y a saber es que la provincia de Mendoza tiene su propia ley de tránsito n° 9024, en ejercicio de sus legítimas facultades constitucionales, puesto que esta materia es una de las no delegadas a la Nación en el artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Sin embargo, en el Congreso se sancionó una ley nacional de tránsito a la cual las provincias pueden adherir o no como lo marca su primer artículo. Jurisdicciones como Córdoba, CABA o Mendoza tienen sus propias leyes en la materia y deciden adherir de forma parcial a algunos artículos de la ley nacional y así conservan su propia ley con lo que creen pertinente. En uno de los tantos aspectos en los que difiere la ley mendocina con la nacional es con lo referido al carnet de conducir

La ley nacional establece una vigencia de 5 años para cada renovación hasta la edad de 65 años y deja que las provincias regulen la vigencia para los mayores de dicha edad. Mendoza actualmente tiene esa misma vigencia, luego se reduce de 3 años para mayores de 70 y desde allí en adelante una renovación anual con prueba de manejo incluida. El proyecto en sí propone una duración de las licencias de hasta 10 años en menores de 65 años; las licencias para personas de entre 66 y 75 años de edad con una duración de 5 años y desde los 76 en adelante con renovación cada 3 años, eliminando la prueba anual que atrae algunas quejas en los adultos que tienen que realizarla cada 365 días.

El trámite de renovación del carnet se realiza de manera periódica en Argentina y abonando tasas municipales y provinciales en cada realización.

El autor del proyecto, el diputado de La Unión Mendocina Gustavo Cairo, le dijo a este medio: "La idea es ampliar los plazos en la renovación. Viendo los antecedentes internacionales y dentro del país, como por ejemplo en España que no piden prueba de manejo sino los antecedentes médicos. En Italia pasa lo mismo, en Inglaterra no hay renovación hasta los 70 y desde ahí se pide cada tres pero sin prueba de manejo. Lo que se hace acá es discriminatorio contra los adultos mayores, es cierto que en el tema médico puede haber un deterioro, pero la gente no se olvida de manejar. La regulación es excesiva".

"Yo tengo 80, como sigo buscando a mis nietos en el colegio y quiero seguir viajando en mi auto, lamentablemente tengo que ir todos los años. Por un lado es un trámite medio engorroso, pero también entiendo que pasados los 70 años los problemas en la vista u otros temas pueden aparecer de un día para el otro", argumentó Marisa en una recorrida de MDZ por el centro de la provincia. Y sumó que las personas de su edad y de su familia recurren a las quejas a la hora de hacer el trámite, pero que terminan haciéndolo para poder seguir sintiéndose capaces de manejar sus vehículos.

Se debe rendir un examen teórico a la hora de obtener la licencia por primera vez.

En desarrollo dentro del proyecto se ponen en valor las legislaciones que tienen otros países como mencionó Cairo en su declaración. En concreto: España renueva cada 10 años hasta los 65 y de ahí en adelante cada 5. Italia, cada 10 años y desde los 70 cada 3. Reino Unido no exige renovación hasta los 70 y desde allí es cada 3 años. Francia no exige renovación hasta los 70 años y desde allí cada 5 años. Países Bajos pide por primera vez una renovación a los 75. "En ninguno de estos casos se les vuelve a tomar un examen de conducción, si no que se enfocan en un examen médico", sumó Cairo y destacó que Alemania, Austria y Bélgica nunca exigen renovación.

Un dato a tener en cuenta es que cada renovación tiene un costo importante para cada conductor. Esto va más allá de la edad y va relacionado directamente a la recaudación municipal y provincial que converge el trámite: hay que abonar tasas municipales y provinciales que aumentan excesivamente con la inflación. La realidad de otros países que no tienen fines recaudatorios con cada peso ganado por sus ciudadanos expone a la Argentina con sus manejos impositivos.

Un argumento presentado en el documento es un estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 2001 que indica que es "poco probable" que los programas de evaluación obligatorios basados en la edad y dirigidos a los conductores produzcan beneficios de seguridad y que "generan resultados contraproducentes". Los especialistas del informe aseguran que "es probable que contribuyan al cese prematuro de la conducción y la pérdida de movilidad de muchos conductores mayores que podrían seguir conduciendo sin un mayor riesgo de accidente". Por lo que recomiendan que las decisiones sobre la aptitud de conducir no deben basarse en la edad ni en el diagnóstico médico sino en el juicio de las habilidades funcionales para la conducción segura.

En limpio, más allá de la duración entre renovación y renovación dependiendo de las edades, también proponen que no haya transcurrido más de un año desde el vencimiento de la licencia, abonar los aranceles (para los mayores de 65 un 50% de la tarifa), jurar que no se padecen afecciones cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales que afecten la aptitud para conducir y aprobar el psicofísico. No se les pedirá la prueba de manejo a quienes quieran renovar la licencia, salvo expresa indicación médica, por lo que se modificaría en caso de aprobarse y darse el debate el artículo 22 de la ley 9024 que confiere a la ley de tránsito de Mendoza.