José Thomas defendió las estrategias educativas que implementa la DGE

El Director General de Escuelas, José Thomas, encabezó el acto de festejos y conmemoración por el Día del Maestro y la gran tarea de nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento, que se realizó este viernes en la plaza Sarmiento de la Ciudad de Mendoza.

El titular de la DGE estuvo acompaño por la subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio; el Director de Administración, Gabriel Sciola; el Jefe de Gabinete, Patricio Cabral; la Inspectora Técnica General, Elena Castro y la vicepresidenta del Honorable Consejo de la Administración de la Enseñanza Pública, Alicia Reparaz. También el evento contó con la presencia del Intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez.

La conmemoración contó con la presencia de estudiantes, docentes y directores de escuelas de la Ciudad de Mendoza, quienes compartieron diferentes momentos artísticos y musicales y además fueron reconocidos y distinguidos 10 docentes por su tarea diaria y su compromiso educativo.

“Estamos en los festejos del Día del Maestro y la conmemoración de Domingo Faustino Sarmiento. Recordamos al gran prócer de la política educativa y reconocemos la gran labor que están haciendo los docentes mendocinos para lograr los resultados que estamos obteniendo y que son de público conocimiento”, dijo José Thomas.

“Este lugar, donde nos encontramos una vez al año, es imprescindible. Es el lugar de la educación pública, de recordar la tarea que realizó Sarmiento y reconocer la tarea de los docentes en el aula y afuera del aula muchas veces”, expresó Thomas.

El titular de la DGE recordó acciones de políticas educativas destacadas como el censo, donde se unió con políticas de nominalidad, trayectorias y de conocer cuántos somos, quienes somos y donde estamos dentro del sistema educativo. “Todos los meses y todas las semanas compartimos información para que la comunidad sepa cómo avanzan las políticas educativas en Mendoza cuando los resultados son buenos pero también cuando no son tan buenos, porque si no reconocemos los errores no tenemos margen para las mejoras”, dijo el Director General de Escuelas.

“Hace ocho años en Mendoza hay políticas contundentes en un camino y es gracias a ustedes los docentes. Tenemos una ley de alfabetización, un calendario escolar sólido de 190 días de clases, un sistema nominal único en el país, concursos en el nivel Superior, un sistema de alerta temprana cuando algún estudiante está en riesgo. Mendoza tiene a sus chicos y chicas en las escuelas, porque en definitiva todo lo que pasa en las aulas es por los docentes”, observó Thomas.

“También, desde hace ocho años, venimos trabajando muy fuerte sobre políticas públicas dirigidas a mejorar la educación, a contener a los chicos y chicas y que adquieran conocimiento. Esto ocurre por el trabajo docente que se hace en cada aula, porque cada docente se esfuerza, estudia, se forma, se capacita y deja todo su amor para que los estudiantes aprendan”, concluyó Thomas.

La Inspectora Técnica General, Elena Castro, destacó que es muy importante reconocer la tarea docente. “Estamos muy felices de encontrarnos en estos espacios con otros docentes, les desea a todos un feliz Día del Maestro y llamo a seguir trabajando todos juntos por el bien de nuestros estudiantes”, dijo Elena Castro.