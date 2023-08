Fotos: el semáforo que no funciona hace meses en pleno centro y genera caos vehicular

No es una novedad comentar que hay distintos sectores de la Ciudad que no cuentan con los semáforos funcionando. De hecho, hay intersecciones que no cuentan con ese servicio esencial que sirve para ordenar el tránsito desde hace meses.

Un ejemplo claro es el semáforo en Avenida Colón y Mitre en pleno centro mendocino. Es una de las intersecciones más transitadas del Gran Mendoza, que miles de autos usan día a día en el ingreso a la Ciudad. Aunque las demoras desde hace tiempo son significativas ya que no funciona el semáforo.

Tránsito tiene que controlar la zona por la cantidad de autos que pasan por allí día a día. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

El dato a tener en cuenta es que esa afección se ve desde hace más de un mes y desde ese entonces hay agentes de tránsito de lunes a viernes en las mañanas. El tránsito es demorado y complejo, aunque empeora en las noches o los fines de semana cuando no hay control y el cruce de otros autos o peatones se vuelve una odisea, ya que los vehículos que circulan por Colón no tienen la intención de frenar en ningún momento.

Caos vehicular en la zona. FOTO: Santiago Tagua.

Según trascendió fue el último Zonda el que había afectado a ese semáforo y a tantos otros que se fueron recuperando. Sin embargo, este quedó en un amarillo intermitente que genera caos en esa esquina.

Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Hace pocas semanas se conoció que desde la Municipalidad de Capital indicaron que la empresa que hizo la obra en las veredas de calle Colón que vienen siendo reformadas hace un tiempo tapó la cámara de verificación por lo que "esperan solucionarlo pronto". Sin embargo esa solución aún no llega y complica a conductores y peatones mendocinos.