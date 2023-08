Elecciones PASO: el grupo que no pierde la sana costumbre de ir a votar

Ya arrancó la cuenta regresiva. Las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) están a la vuelta de la esquina. Luego de cuatro años, la población tendrá la gran responsabilidad de elegir al nuevo gobierno, que será el encargado de comandar el país hasta el año 2027.

Ahora bien, en cada elección, encontramos diferentes tipos de ciudadanos: los militantes que irán a poner su voto para el partido o frente que defienden, los desencantados que votarán en contra del gobierno de turno, los que lo hacen por obligación, los que deciden no hacerlo (cualquiera sea el motivo) y quienes, a pesar de no tener el deber, deciden ir a emitir su voto a las urnas igualmente, entendiendo la importancia que tiene hacer valer el derecho al sufragio y reivindicar la democracia.

Así lo explica Liliana, una mujer de 72 años que irá a votar el próximo domingo en las PASO: “Ir a votar es una fiesta. Festejar los 40 años de democracia es una experiencia inigualable. Los recuerdos de la dictadura siguen vivos, y es la historia triste de nuestro país que no debemos olvidar”, señaló.

Muchos jubilados votarán para reivindicar la democracia. Foto: Creative Commons.

Además, aseguró que hay que participar sin importar la edad que se tenga, ya que este país requiere que todos para defenderlo, y afirmó que el compromiso se adquiere con el pensamiento propio, y evitando que lo hagan los demás.

En diálogo con MDZ, Hilda, de 73 años, comenta el por qué de su interés de ir a votar: “Para mi, el voto es un gran compromiso. Lo hago aunque no tenga obligación, porque creo que todos los que vivimos en este suelo somos ciudadanos, y debemos elegir por quienes nosotros creemos que pueden ayudar a este país”, sentenció.

En esa sintonía, la mujer opina que aquel que no va a votar, luego no debe quejarse por las cosas en las que no está de acuerdo: “Permanentemente les remarco a mis amigas y vecinas la importancia de ir a votar”, relató Hilda.

A tan solo días de las elecciones, algunos ciudadanos remarcan la importancia de ejercer el voto. Foto: Télam.

Sin embargo, la jubilada no solo lo ve como una cuestión de compromiso, sino que también se muestra ilusionada con los posibles resultados de las PASO.

Por otro lado, Jorge, un hombre jubilado de 76 años, señaló que para el es muy importante ir a votar ya que, según él, cada habitante de este país tiene que aportar lo que piensa a través del voto, para ver si es la situación mismo cambia y afirma que va a votar con entusiasmo: “Lo voy a hacer hasta el día en que me muera”, cerró.