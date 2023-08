Crimen de Morena: habló la madre de la niña asesinada por los motochorros

La niña asesinada se encontraba bajo la custodia de su abuela y su papá mientras María, su madre, había viajado a Salta. Al enterarse del crimen, expresó: "Ayer hablé con ella y hoy me la mataron".

En medio de la conmoción por el crimen de Morena, la madre de Morena explicó que fue a la provincia norteña por el bautismo de otro hijo de cinco meses. Agregó explicando que: "Mañana iba a viajar para reencontrarme con ella y pasó esto. No llegué".

Como muchos de sus vecinos, María enfatizó que durante los últimos meses la situación del barrio se volvió crítica: "Es zona de nadie y tiene que perder la vida un chico para que actúen". Además, explicó: "no se bien como sucedió porque no me quieren contar mucho, pero lo único que entiendo es que mataron a mi hija".

El crimen de Morena

Minutos antes de las 7.30, la niña fue asaltada cuando llegaba a la Escuela Almafuerte N°60 de la calle Molinedo al 3200, en Villa Diamante, Lanús, provincia de Buenos Aires. La secuencia fue grabada por cámaras de seguridad que sirvieron como prueba clave para dar con los motochorros.

Morena tenía 11 años cuando fue asesinada en un robo.

(Foto: Facebook)

Aunque lograron escapar, un automovilista fue testigo del asalto y sirvió para capturar a los homicidas que se dieron a la fuga luego del acto. La Policía encontró a los asesinos y los detuvo, siendo uno menor de edad y otro mayor, a los que lograron llevar hasta la comisaría entre la multitud que se manifestó en las adyacencias.