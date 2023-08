Qué pasa si no voto en las próximas PASO

En las elecciones Primerias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se elegirá a los próximos candidatos a presidente de la nación diputados de la Nación y del Parlasur que ingresarán en el próximo período. Además, ochos distritos elegirán representantes en el Senado Nacional y otros cargos de los distintos distritos electorales de todo el país. Al mismo tiempo, genera dudas entre los votantes sobre su obligatoriedad.

Así como las Elecciones Generales, las PASO se rigen bajo el mismo reglamento para sus electores. Según dictan las leyes, el voto es un derecho universal para todos los empadronados, sin distinción de sexo, etnia ni religión; igual, siendo un voto por elector; secreto; libre y obligatorio. Esto aplica para todos aquellos que estén empadronados, excepto los menores de 18 y los mayores de 70 que carecen de la obligación, como así también los impedidos de llegar a los establecimientos de votación o que sus tareas profesionales sean indispensables para la celebración de los comicios y no puedan votar. También se incluyen entre los exceptuados aquellos que estén a más de 500 kilómetros de la mesa designada o en el exterior.

Quienes no estén dentro de la población de exceptuados deberán acercarse a emitir su voto o ingresarán al Registro de Infractores. El ingreso a esa selecta lista es exclusivo para los ciudadanos que no acudieron a las urnas estando convocados de forma obligatoria. A partir de ello, los infractores deben pagar una multa que va de los $50 a los $500, según el artículo 125 del Código Electoral. De no pagarlo, según la misma norma, estará impedido de realizar trámites públicos y a desempeñar cargos públicos, electivos o no, durante los próximos tres años.

Si no voto en las PASO, ¿puedo votar en octubre?

No emitir un voto en las PASO no inhabilita al votante de poder ejercer su derecho en las elecciones octubre, por lo que tendrá la obligación de concurrir a a las urnas como todo ciudadano empadronado. Sin embargo debe justificar su ausencia en las elecciones que se celebrarán el próximo 13 de agosto.

Solo se aceptará el voto de los electores que acudan con un documento habilitado.

(Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ)

Este domingo 13 las escuelas asignadas para la disposición de mesas de votación abrirán sus puertas a los electores a las 8 para luego cerrarlas a las 18. En ese tiempo, los electores deberán presentarse acreditando su identidad con alguno de los documentos habilitados, que son la Libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica, el DNI con libreta verde, azul o DNI tarjeta. No serán aceptados ni los documentos digitales, ni licencias de conducir, ni las obsoletas cédulas emitidas por la Policía Federal Argentina.