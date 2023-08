Video: una comadreja entró a un local de colchones, se miró en el espejo y "probó" un sofá

Una comadreja alteró la calma de la zona comercial Güemes de Mar del Plata, uno de los paseos comerciales más visitados de la ciudad, cuando entró a varios locales y decidió quedarse en una fábrica de colchones, donde se miró en el espejo y "probó" un sofá exhibido en la vidriera.

El evento ocurrió este viernes al mediodía, en la reconocida firma "El Lanero del Sud", con 74 años de historia, cuando había dos vendedoras que estaban coordinando para turnarse para almorzar y una de ellas notó un paso furtivo por la puerta. "Creo que entró un gato", le dijo a su compañera, algo atemorizada.

"Estábamos con mi compañera por la mitad del local y le dije 'para mí fue un gato', entonces ella se asomó y me respondió, ¡es una comadreja!. No tuvimos ni que seguirla porque apenas entró fue directo a un espejo y no dejaba de mirarse, se quedó ahí lo más tranquila", contó Celeste a MDZ, que registró con fotos y videos lo que sus ojos no terminaban de acreditar.

Después de quedarse unos minutos frente al espejo, el animal caminó unos pasos y ágilmente se subió a un sofá exhibido en la vidriera de la fábrica de colchones, sommiers y muebles ubicada en la calle Martín Miguel de Güemes 2.306, una zona muy transitada y cercana al paseo costero.

Mirá el curioso momento

"En el momento en que se subió arriba de uno de nuestros sofás de la vidriera mi compañera se asustó y empezó a los gritos hasta que se bajó, después dio unas vueltas más y al rato se fue para seguir metiéndose en otros locales. Era como si pedía ayuda", describió la empleada que atiende junto a Lucía los turnos de la mañana y protagonizaron la anécdota.

Cuando tuvieron que acomodar el alborto que dejó a su paso notaron unas pequeñas manchas de sangre, que les dio el indicio que "capaz que estaba herida, enferma o se había peleado con otro animal".

Ya en otro local lindero, personal de Fauna Silvestre, del departamento de Servicios Urbanos municipal, la pudo meter en una jaula y dejarla a resguardo "cuando se había quedado acurrucada en una esquina", describieron las comerciantes.

La comadreja fue rescatada por personal de Fauna Silvestre - Foto: Gentileza "El lanero del sud"

Estos animales habitan en distintos parques de Los Troncos, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, donde se encuentran las casas más amplias y pintorescas. Recientemente se viralizó un video en Tik Tok donde una chica alzó a una comadreja bebé en la puerta del hotel Torres de Manantiales y la restituyó a "su familia".

Las imágenes que tomó una joven pareja muestran al pequeño animal que parecía seguirlos en el regreso a su hotel, a donde habían alojado para disfrutar de las funciones del último Festival Internacional de Cine.

Le comentaron la situación a un empleado de la recepción y les dijo que era habitual verlas porque "una gran familia" vivía el jardín de enfrente, un complejo que depende también del hotel. Y salían todas las noches a buscar alimentos.

El momento en que tratan de atraparla

La chica entonces tomó al animal, lo puso en su hombro y lo llevó hasta el jardín donde divisó otros animales, en un video que registró su novio y compartió en su cuenta de TikTok.

Aunque el gesto fue valorado por internautas, no se recomienda tocarlas ni darles comida en estas apariciones que se dan con mayor frecuencia durante la primavera.