Dejaron de teñirse el pelo y ayudan a otras mujeres en la transición

Natalia "Nati" Borgoglio y Laura “Lala” Pampin son las creadoras del perfil de Instagram “Si, son canas”, desde el cual ayudan a otras mujeres a realizar la transición entre teñirse el pelo y dejarse las canas al natural. Llevan tres años (marzo de 2020) relatando distintas experiencias y escuchando las de otras mujeres, recibiendo apoyo mutuo en esta decisión que no es fácil en una época donde se hace un culto de la imagen y se abusa de los filtros y retoques en las redes sociales.

El muro de Instagram se creó previo al confinamiento por la la pandemia, donde a varias mujeres se les hizo más fácil la transición de dejarse “las raíces blancas” hasta que no quedasen rastros de tintura en su cabellera. Pero para quienes siguen este proceso en la pospandemia, el día a día no es nada fácil. Según cuentan Nati y Lala, hay experiencias muy duras que las lleva a enfrentar el prejuicio en la calle y hasta dentro del propio núcleo familiar.

Muchas mujeres (y hombres también) empiezan a tener sus primeros cabellos platinados en la adolescencia como ocurrió con Lala. Y hay quienes para sus treinta y pico, ya tienen el pelo totalmente blanco, como es el caso de Nati. Con sus propias experiencias echan por tierra el mito que las canas o la cabellera blanca es un signo de envejecimiento.

Desde el Instagram “Si, son canas”, Lla y Nati ayudan a otras mujeres a realizar la transición entre teñirse y mantener su pelo con sus canas al natural.

“Yo tengo canas desde los 15 años. Nati tiene el pelo completamente blanco desde los 30 años.Hay que romper este mito que vincula las canas con la edad. Fuimos averiguando en estos años con profesionales de la salud como dermatólogos, y el factor más importante es el genético. Sea por motivos hereditarios o traumáticos, o por el que fuera, es importante romper con ese mito que asegura que las canas van apareciendo a medida avanza la edad. Lo que sí muestran es que estamos vivas y que, con suerte, vamos a envejecer. Y hay que empezar a perder ese miedo”, aseguró María Laura "Lala" Pampin en diálogo con MDZ.

Pero más allá de llegar a tener la cabellera platinada más temprano o más tarde en cuanto a edad, uno de los procesos más traumáticos se da es en el “durante”: ese período en el que la mujer dejar de teñirse y deja crecer las raíces para tornar su cabello bicolor. Lo que muchas llaman, “la transición”.

“Muchas mujeres tienen miedo era verse ´dejadas´ o ´abandonadas´. Nosotros lo que les decimos es que es una cuestión de actitud. Podés tener el pelo teñido y estar deprimida. O tener el pelo blanco y sentirte fantástica. El cabello no tiene el poder de hacerte sentir fantástica o deprimida. Pero es necesario el acompañamiento para romper un poco estos prejuicios y miedos. Que los conocemos y los entendemos, porque nosotras los teníamos también”, explicó Pampin.

Lala Pampin, es junto a Nati Borgoglio, la creadora de la comunidad de mujeres que integran la cuenta "Sí, son canas". Foto: Instagram @Sisoncanas

Cada una de las mujeres que integran esta comunidad tiene historias distintas. “Nati pensó en dejarse de teñir por siete años porque ya tenía todo el pelo blanco, hasta que tomó la decisión en mayo de 2019. Ella siempre pensaba que a sus 50 iba a tomar esa decisión. Y antes de cumplir los 40 dijo ´No aguanto más. ¿Por qué voy a esperar?´”, contó Lala.

“En mi caso, yo ya en las últimas semanas tenía que teñirme cada 15 días. Llevaba en la cartera una sombra y un pincel para retocarme las raíces, las maquillaba. Tenía un nivel de obsesión tremenda. Por supuesto que hay mujeres que pueden estar cuatro horas en la peluquería y la pasan fantástico. Yo lo padecía. Fue entonces que me dije: ´La única forma de no tener raíces, es no teñirme más´. Y ese día, lo decidí. Fue a fines de agosto de 2019”, contó una de las creadoras de “Sí, son canas”.

Decirle adiós a la tintura

Lala admitió que hasta ese momento nunca se le había "pasado por la cabeza" que existía la posibilidad de no volver a teñirse. “Yo nunca jamás me teñí por gusto, por cambiar de color el pelo. Lo hacía para tapar las canas. Odiaba las canas, pero más odiaba las raíces. No fue un símbolo de rebeldía, ni un mensaje feminista. Lo mío fue: ´Ya no puedo más. Ni Nati ni yo lo hicimos pensando que nos iba a quedar más o menos lindo. Pero a ambas nos pasó que cuando nos empezó a crecer el pelo, nos fuimos como enamorando de su color natural”, aseguró. A veces, la transición del pelo teñido a dejar crecer las raíces suele ser traumático para muchas mujeres que busca un acompañamiento psicológico. Foto: Natalia Borgoglio.

Pampin contó que cuando tomó la decisión de dejar de teñirse, su cabellera dejo de sufrir los daños de la tintura y la calidad de su pelo mejoró notoriamente. “Nosotras decimos que son ´beneficios colaterales´. Y como nos encantó cómo nos quedó, desde el Instagram lo enarbolamos como una bandera. Aún así, no estamos en contra de quienes deciden seguir usando tintura. Simplemente, mostramos que dejarse las canas al natural es una opción. La podés elegir o no. Si disfrutás teñirte, seguí haciéndolo. En nuestro caso, ya no lo disfrutábamos. Por eso visibilizamos que, si padecés el proceso de teñirte y lo hacés solo por ocultar tus canas, te invitamos a preguntarte: ´¿Es necesario ocultar las canas para ser más joven? ¿A costo de qué?”, explicó.

A partir de la creación de este Instagram @Sisoncanas, reciben muchas consultas porque, señalan, “hay gente necesita un acompañamiento para esto, para iniciar el proceso. Nuestra idea al inicio era hacer como una reunión de mujeres, pero cuando vino el aislamiento decidimos hacer la comunidad virtual y fue increíble la velocidad de crecimiento de nuestra cuenta en pandemia. ¿Por qué? Porque fue un momento en donde si vos venías pensando´probar´, estabas encerrada en tu casa, no te veía nadie, y podías dejarte las raíces que nadie te veía. Así muchas mujeres vieron que no eran tan horribles las canas,y que el pelo estaba divino. Como también hubo otras tantas, que luego de la pandemia, volvieron a teñirse”, admitió Lala.

Prejuicios y comentarios en la calle

Hoy la cuenta de Instagram tiene 33.000 seguidoras, donde se contestan consultas, se cuentan testimonios y donde se ayudan entre ellas porque, durante el proceso, la reacción de la gente en la calle puede ser muy dura. “Está tan instalada la cultura de la imagen, sobre todo acá en Argentina, que es muy fuerte algunas reacciones por parte de otras personas ante una mujer que se deja el pelo blanco. Es habitual y a la mayoría nos pasa, en especial en los primeros meses donde se empiezan a hacer notorias las raíces, que a la gente le llamaba la atención. Y por ahí, a mi me pasaba que estaba hablando con alguien y en vez de mirarte a los ojos, me miraban las raíces. Y yo me daba cuenta, porque era muy evidente. Yo no es que me sentía mal, pero me veía como obligada a justificarlo. Y en realidad, ¿porqué tengo que explicar lo que yo hago con mi cabeza?”, señaló Lala. "Hay mujeres que directamente no se animan a dejar de teñirse porque se sienten observadas en cuanto a su estética", señaló Lala Pampin. Foto: Instagram @Sisoncanas

Sin embargo, admitió que a muchas mujeres durante la transición de dejarse crecer las raíces, le llegan comentarios que las afectan. “A muchísimas les ha pasado que les digan que se veían desarregladas, o apuntaban a una ´falta de limpieza´, o les decían que si no tenían plata para teñirse, les ayudaban con el dinero. La gente muchas veces no entiende que es una elección teñirse o no hacerlo. Pero esto lo vivimos las mujeres, que somos las que sufrimos el prejuicio porque estamos acostumbrados que el proceso es normal en los hombres", señaló.

"Hay mujeres que directamente no se animan porque en sus casas, hijos, maridos, madres, amigas, les dicen que es horrible que no se apliquen tintura en el pelo y se sienten observadas en cuanto a su estética. Por eso el objetivo de nuestra cuenta es contar que teñirse es una opción. Que podés no hacerlo y dejarte las canas. Y darle apoyo a quienes se deciden dar ese paso”, resaltó.