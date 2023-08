Messi, Barbie y un mundo color de rosa

Quizás con Messi es más fácil ya que es el jugador del momento, amado y respetado en el mundo entero, con logros y más logros en su haber. Pero vamos a determinar de qué logros queremos hablar, no son solo los deportivos. En el caso de la película de Barbie ante la natural crítica de venta de marca, de la crítica a la muñeca Barbie como estereotipo físico del que queremos evolucionar y humanizar, en realidad les propongo analizarla desde lo que sentíamos al jugar las mujeres 5.0. Remover y revivir las sensaciones placenteras, historias imaginarias y sueños que desarrollábamos con nuestras muñecas, y con La Barbie también.

Voy a ver su lado positivo. El merchandising a mi edad no me embarulla ni me impide ver lo bueno de algunos mensajes. El color rosa representa la compasión, la crianza y el amor. Se relaciona la comprensión incondicional y el dar y recibir. Una combinación de rojo y blanco, rosa contiene la necesidad de acción del rojo, ayudándole a alcanzar el potencial de éxito y perspicacia que ofrece el blanco. Creo que nos viene bárbaro para relacionarlo con Messi y con nosotras, las 5.0.

estirse de rosa es una señal de la necesidad de expresarse y de feminidad, los hombres que llevan camisas rosas hablan de su sensibilidad, amorosidad y por el otro lado una fuerza interior muy marcada. Y sino pregúntenle a Messi. Messi y la remera rosa: Messi gana todo, gana cada partido, llegó a cumplir su sueño de ser Campeón Mundial por Argentina, pero vamos a ir directamente a su personalidad, su construcción familiar, su respeto por las instituciones, sus pequeños gestos de grandeza, su liderazgo tranquilo pacífico y equilibrado.

Es muy difícil encontrar en él gestos agresivos o de mensajes que no lleven a la unidad. Lideró al grupo campeones del mundo con entereza, tranquilidad sin necesitar sobresalir sobre los demás, aunque le fue difícil no hacerlo por su juego prodigioso. Su familia es un tema fundamental, se lo ve feliz, él construyó esta familia desde el respeto hasta para las fotos. Su esposa e hijos son felices acompañándolo en cada momento. Se los ve en el supermercado como si nada, y a sus hijos pidiendo permiso para comprar algún producto determinado…una familia normal nada más ni nada menos. No olvidemos que es idolatrado en el mundo entero y bien podría habérselo subido a la cabeza. Pero no, eligió jugar en un club menos para estar tranquilo y por la felicidad de su familia. Pura sabiduría 5.0 aunque tenga 36 años, ha puesto en la balanza la calidad de vida por sobre una sobre-exigencia que ya no necesita quien ha logrado su mayor éxito profesional.

Las Mujeres 5.0 son cariñosas que saben escuchar, abrazar, cuidar, entender desde la intuición. Foto: MDZ

Contempló la realidad desde otra óptica, disfruta cada paso, cada momento, las ansias de mayores logros no lo nublaron y continúa eligiendo los afectos por sobre todas las cosas. El bienestar familiar por encima de lo deportivo después de cumplir su máximo sueño en el fútbol en el Mundial de Qatar. Messi ya había dicho que lo seducía Estados Unidos para vivir. El estado de Florida, con su aroma latino gracias a su inmensa comunidad, fue la opción ideal para que el crack armase un lugar lo más parecido posible a un hogar, a su Santa Fe querida, con Sonia a la cabeza tal vez!! Reitero, luego de ganar el Mundial Qatar 2022 y así saldar el sueño de su vida, suena difícil pensar en motivaciones mayores para un Messi que ya tiene 36 años y lo ganó absolutamente todo. Lo que no quiere decir que no vaya a seguir jugando a full.

En el Inter de Miami los objetivos no serán tan seductores ni una exigencia tan alta como los que podría encontrar en una Champions League, pero Messi seguramente lo ve como algo altamente positivo. El bienestar, comodidad, vivir tranquilo parece una apuesta más allá. Para Leo y para el club se visibiliza una relación muy relajada en la que ambos se permitan disfrutar los beneficios mutuos. Según cuentan los diarios deportivos ( yo no tengo mucha idea de fechas futbolísticas ) en el 2024 Estados Unidos albergará una Copa América y, dos años más tarde, quizás un nuevo Mundial para el que Messi. Vivir en el país le ahorrará a Leo (y a su físico, sometido a la más alta exigencia mundial durante casi 20 años) kilómetros y millas de viajes y trajines que pesan mucho más a esta altura de su carrera que tiempo atrás. Sin dejar de lado lo que es principal para él: tendrá a su familia con él casi todo el tiempo. Y justamente de rosa, a Messi, le llegó la hora de disfrutar plenamente dentro y fuera de la cancha.

Y ahora le toca a Barbie: Cuanto más profundo es el rosa, más pasión y energía exhibe, imagínense el fucsia. El rosa es femenino y romántico, cariñoso e íntimo, reflexivo y cuidadoso. Al utilizar el rosa en las cuestiones comerciales, es necesario comprender los rasgos, las cualidades y el estado de ánimo del color, junto con el significado psicológico. Los mensajes que el color envía a su base de clientes pueden tener un gran impacto en el éxito de su negocio. Y sino pregúntenle a Mattel. Robbie Collin, de The Telegraph, es uno de los tantos que dio una reseña positiva, otorgándole cuatro estrellas a la película Barbie de Greta Gerwig : “Es un placer inesperado reportar que aunque la película de Greta Gerwig es fundamentalmente una comedia de aventuras de verano basada en la línea de juguetes Barbie, está lejos de ser la contundente máquina de dinero que muchos temíamos que fuera a ser”, escribió.



Si no vieron la película les cuento un poco sin spoilear la misma, pero para que puedan entrar en tema: Comienza en mundo donde las muñecas de plástico reinan en un obsesivo reino de perfección rosa, un inesperado viaje las sumerge irremediablemente en el conocimiento de las normas sociales y profundiza en la condición humana misma. “Barbie” y su aventura más allá de su superficie brillante para explorar temas profundos de identidad, feminismo, femineidad y nos lleva a recordar la actividad lúdica de las Mujeres 5.0. ¿Quién de nosotras no jugó a la Barbie? ¿Quién de nosotras no tenía cada una que iba saliendo al mercado, al famoso Ken, los muebles , el jeep, etc etc?. Daniela Rago y su libro, Mujeres 5.0. Foto Gentileza.

Tenemos que rescatar más allá de todo merchandansing de Mattel que lo ves hasta en la sopa, la película es de aguda inteligencia y la sátira juguetona disfraza con astucia una profundidad subyacente de la narrativa, haciendo que sea una experiencia cautivadora para audiencias de todas las edades. Conserva la esencia del atractivo de Barbie como juguete y las infinitas posibilidades de la imaginación a través del juego. Nos retrotrae inmediatamente a nuestro propio juego con las muñecas, cuando hacíamos el juego de la mamá hasta viajar en forma lúdica y por la historia a jugar con una muñeca con aspectos aspiracionales. Ya no éramos solo mamás en el juego, era una extensión de nosotras mismas como mujeres ( dejemos por esta vez el cuerpo de la Barbie) lo maternal continua pero comienza la proyección de la propia imagen. Lo que quisiera rescatar en este análisis 5.0 de la Barbie, es la específica aventura a la que te invita.

Te invita a jugar nuevamente a las muñecas, a jugar con ellas, sea cual sea. Te invita a recordar para luego entrar con sentimiento y todo al juego de pequeñas, a la relación con nuestras generaciones anteriores, a la relación abuela, madre hija, a constelar en la imaginación. Esta película color de rosa permite a las Mujeres 5.0 volver por un rato a nuestra niñez, a nuestro mundo interior, a nuestros sueños de pequeñas, a una imaginación revivida con sentimientos y todo. Un puente rosa hacia nuestro pasado lúdico. inolvidable.

Y para culminar este análisis y relación con tanto color de rosa, les cuento en que podríamos relacionar el rosa con las Mujeres 5.0. En la psicología del color, el rosa es un signo de esperanza, es un color positivo que inspira sentimientos cálidos, unido a una grata sensación de que todo estará bien. El rosa calma y tranquiliza nuestras energías emocionales y la ansiedad. Pone a las personas en contacto con lo maternal y con sentimientos de crianza, con la posibilidad de recibir o de dar, con un tierno cuidado amoroso.

El color rosa habla de las cualidades de nuestra etapa, de la etapa Mujeres 5.0, mujeres contemplativas, dulces, suaves, que saben lo que quieren y saben cuidar al otro de una forma maternal en todas sus aristas. Las Mujeres 5.0 son cariñosas que saben escuchar, abrazar, cuidar, entender desde la intuición. Su sabiduría color rosa es el de la madurez, de un camino realizado desde el juego para llegar a darse cuenta que la vida merece ser una actividad creativa y lúdica. Juegos de goles cada vez que hubo que demostrar nuestras debilidades sin que nos importe la mirada del otro.

Las Mujeres 5.0 han llegado al juego de su vida con éxitos. Por qué decimos éxitos, porque en el juego de la imaginación todos podemos ganar y eso es lo que ellas ya saben. Que lo importante no es solo el objetivo sino el placer de recorrer el proceso, de disfrutar el viaje, de vivir cada día con pasión. La locura de la realidad ya no las moviliza, como el color rosa, ellas hablan desde una calma lograda y bien ganada, de una mirada positiva y amorosa sobre el otro. Ya saben, ya entienden, ya pueden disfrutar el viaje.

Messi es Campeón Mundial de Fútbol, La Barbie es la muñeca más vendida y estilizada pero las 5.0 y 5.0 plus somos las madres de los Messi del mundo y quienes le hemos dado vida a las Barbies del planeta.

Y ahora, ¿no les perece que la vida es verdaderamente de color rosa? Esta vez si. Daniela Rago. Foto Gentileza.

* Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

Twitter: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4