A punto, jugoso o bien cocido: ¿cuál es el sano punto de cocción de las carnes?

Cómo buenos argentinos y consumidores de carne vacuna el asado no puede faltar, más allá de los vaivenes económicos, la guita que no alcanza, siempre una carne a la parrilla una vez por semana al menos está… La creatividad de cada uno y de lo buen cocinero o cocinera hará que el corte elegido pueda ayudar a ahorrar o no.

Pero, la pregunta es:

¿Cuál es el punto justo de cocción de las carnes?

Es importante que sepas, aparte de gustos personales, que es necesaria la cocción de las carnes a 90° en el centro, para evitar intoxicaciones alimentarias que pueden ir de casos leves, graves y hasta la muerte. Sobre todo en niños.

A grandes rasgos, les cuento que hay parásitos y bacterias que pueden estar en las carnes mal cocidas. Foto: SF.

¿Por qué es importante prestar mucha atención a la cocción de las carnes, sobre todo en nuestro país?

A grandes rasgos, sin introducirlos en una clase de microbiología, les cuento que hay parásitos y bacterias que pueden estar en las carnes mal cocidas y son:

Toxoplasma gondii: puede encontrarse en carnes crudas o mal cocidas de cerdo, cordero, vaca y vegetales mal lavados consumidos crudos y puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados o en mujeres embarazadas.

puede encontrarse en o mal cocidas de cerdo, cordero, vaca y vegetales mal lavados consumidos crudos y puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados o en mujeres embarazadas. Salmonella: se encuentra comúnmente en aves de corral, pero también puede estar presente en otros tipos de carne, en la verdura mal lavada y cáscara del huevo (Si tiene suciedad el huevo, limpielarlo con servilleta de papel y reservar en heladera sin contacto con otros alimentos, solo lavar el huevo antes de su utilización) La salmonella puede causar enfermedades gastrointestinales graves en niños y adultos.

se encuentra comúnmente en aves de corral, pero también puede estar presente en otros tipos de carne, en la verdura mal lavada y cáscara del huevo (Si tiene suciedad el huevo, limpielarlo con servilleta de papel y reservar en heladera sin contacto con otros alimentos, solo lavar el huevo antes de su utilización) La salmonella puede causar enfermedades gastrointestinales graves en niños y adultos. Escherichia coli (E. coli): una bacteria que se encuentra en los intestinos de los animales y puede contaminar la carne durante el sacrificio y procesamiento y esa misma materia fecal, vegetales, por eso también pueden transmitir si no son lavados y saborizados correctamente. Las cepas más peligrosas de E. coli pueden causar enfermedades graves, como infecciones del tracto urinario y síndrome urémico hemolítico. Por eso en nuestro país se prohíbe el consumo de carne picada y alimentos elaborados con ella, aunque lo hagamos en casa, a niños menores de 5 años para evitar riesgos de intoxicación.

La carne luego de la cocción debe estar marrón en el centro.

Foto: SF.

¿Cómo te das cuenta de que es correcta la cocción si no contamos con termómetro de cocina?

Carne de vaca: antes de la cocción la carne debe estar roja, firme, brillante. Luego de la cocción debe estar marrón en el centro, en la parte más gruesa y sobre todo cerca del hueso si lo tiene.

antes de la cocción la debe estar roja, firme, brillante. Luego de la cocción debe estar marrón en el centro, en la parte más gruesa y sobre todo cerca del hueso si lo tiene. Pollo: antes de la cocción la carne debe estar firme y después de la cocción , al realizar un corte, sobre todo cerca del hueso no debe tener color rosa, se debe desprender del hueso y la carne bien blanca.

antes de la debe estar firme y después de la , al realizar un corte, sobre todo cerca del hueso no debe tener color rosa, se debe desprender del hueso y la bien blanca. Pescados: crudos si vemos el pescado debe tener escamas brillantes y ojos saltones, carne firme . En la cocción estás carnes blancas y tienen un poco menos de temperatura de cocción y cuando se puede cortar con un tenedor ya está listo.

crudos si vemos el pescado debe tener escamas brillantes y ojos saltones, . En la cocción estás y tienen un poco menos de temperatura de cocción y cuando se puede cortar con un tenedor ya está listo. Cerdo: debe tener un color blanquecino, nada de color rosa y la carne se debe desprender del hueso si lo tiene.

Es importante cocinar adecuadamente las carnes.

Foto: SF.

Para evitar el riesgo de infecciones por parásitos y bacterias, es importante cocinar adecuadamente las carnes y asegurarse de que alcancen una temperatura interna segura:

Temperatura de cocción de 90°C antes de consumirlas. No menos importante es que realices una sanitización correcta de los vegetales y frutas que serán consumidos crudos Ej: Por cada litro de agua potable agregar 5 gotas de lavandina, dejar los alimentos 10 - 15 minutos en remojo y luego enjuagar varias veces con agua potable.

Estas simples prácticas te aseguran a vos y a toda tu familia una buena salud. Foto: SF.

Aclaración: El vinagre de alcohol puede servir como paso previo para desprender la suciedad de las hojas, pero NO mata los microorganismos que puedan contener. Que realices éstas simples prácticas te aseguran a vos y a toda tu familia una buena salud y evitan intoxicaciones alimentarias que van desde simples dolores abdominales a vómitos, diarreas, deshidratación, cólicos y hasta casos más graves como trasplantes de riñones en niños con SUH (Síndrome urémico hemolítico) e incluso la muerte. Cuídate y cuidá a los tuyos!

* Silvana Franco, Lic. En Nutrición MN: 6309

lic.silvana.franco@gmail.com

Ig: silvanafranco.nutricion