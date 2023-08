Una mirada más crítica: es momento de tomar conciencia individual

Luego de una semana en la que el clima social se vio enrarecido, con situaciones que generaron incertidumbre y que – en gran medida – nacieron en las redes sociales, se vuelve necesario hacer algún tipo de reflexión.

Mauricio Girolamo, Licenciado en Psicología, analizó en MDZ Radio la situación de “pánico” que se generó el miércoles luego de que comenzaran a circular mensajes que anunciaban actos delictivos en distintas zonas de Mendoza.

“Lo importante es ver de dónde nace el miedo. A veces es tan efusiva esa emoción producto de un pensamiento: nuestro cerebro no distingue la fantasía de la realidad. Si yo pienso algo negativo, me voy a angustiar”, explicó.

“Si tenemos o construimos una información falsa en nuestra cabeza, le vamos a dar el valor que inmediatamente le queremos asignar. Por eso es muy importante la consciencia crítica”, agregó Girolamo en Según Cómo lo Mires.

Además, sostuvo que “hay un fenómeno muy estandarizado que es el uso del celular y hay mucha información que no podemos definir cuál es verdadera y cuál no. Tomamos como verdad cualquier situación, la damos como un hecho certero”.

“Nuestro cerebro no lo va a distinguir si primero no hacemos una pausa, una mirada más crítica, lo sometemos a duda. Ser un poco más críticos con lo que recibimos para ver si esto tiene un asidero mucho más sustentable y no inmediatamente hacer un reposteo de todo lo que recibimos. Esta cosa de compartir cualquier cosa que llega”, remarcó.

Y señaló: “Somos partícipes en la sociedad de generar un fenómeno de masas. Y esto es lo que ha pasado. Hay alguien que dice que esto es así, y vamos todos detrás de ese supuesto líder. Sobredimensionamos una realidad en nuestra mente y actuamos en función. Nuestra conducta va a ser coherente con el pensamiento: si tenemos un pensamiento sobredimensionado y errático, nuestro comportamiento va a ser igual”.

“En una situación en donde está álgido el clima, ¿qué tenemos que hacer?”, reflexionó. “Llamarnos a la calma, no viralicemos cosas, al contrario. Es un momento para tomar conciencia individual, que es la que nos salva y nos protege”.

Respecto de la información que se viralizó, sobre todo, por los más jóvenes, indicó: “Los chicos aprenden por imitación: si ven a padres desesperados y panicosos, estamos confirmándoles que tienen que tener miedo y reaccionar de la misma manera y eso no está bueno. Moderemos”.

Girolamo explicó que esta situación “nos deja en estado de alerta” y que “necesitamos tomar un poco de distancia”. Para eso, sugirió: “Cuando nos ponemos acción, salimos del pensamiento divagante. Ponernos en acción en la vida: actividad física, vida social, todo lo que tenga que ver con la interacción con una situación”.