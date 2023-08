El duro relato de una madre tras la sentencia a un sacerdote acusado de abuso

"Muchas veces el infierno viene de los que vienen del cielo", sentenció la mamá de una niña que fue abusada en el Jardín Belén de la localidad de San Pedro. Su declaración fue en el marco de un desgarrador descargo en redes sociales luego de que se confirmara la condena a 15 años de prisión al sacerdote Tulio Mattiussi y a Anselmo Ojeda, quien se desempeñaba como portero en la institución. Ambos fueron acusados por los padres de cinco niños de entre 3 y 4 años que fueron víctimas de abuso sexual mientras asistían al jardín de infantes en 2017.

En la primera etapa del juicio se conoció que al menos cinco alumnos del Jardín Belén habían sido víctimas de "tocamientos" de sus zonas genitales durante el horario de clases y también se conoció que estos eran cometidos tanto de manera "colectiva" como "individual", con o sin la presencia de otros chicos como testigos.

Si bien los acusados ya habían sido sentenciados por "abuso sexual simple agravado y reiterado" en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, ambos solicitaron arresto domiciliario hasta que la sentencia quedara firme. Aunque la sentencia aún puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia bonaerense, los padres exigen ahora que la pena sea efectiva. "Pedimos la prisión efectiva en la cárcel sin beneficios para ambos, al ya tener doble conforme, porque dos tribunales confirmando la pena”, dicen en un comunicado.

Luego de seis años buscando justicia, los padres de los niños que fueron abusados en el Jardín Belén celebran la sentencia de Casación

Mientras las defensas de Matiussi y Ojeda cuestionaron la "valoración probatoria efectuada en el veredicto para tener por acreditara la materialidad ilícita y la participación de sus defendidos", el abogado de las familias pidió un monto mayor dado que "la pena impuesta no resulta proporcional a la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes contempladas".

Esta semana el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia a 15 años de prisión para Mattiussi y Ojeda. "Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del Tribunal respecto de la materialidad ilícita se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia, siguiendo un razonamiento inobjetable, sin que las críticas formuladas por las defensas logren evidenciar falencias en lo decidido", explicita la sentencia a la que tuvo acceso Télam.

Los jueces dejaron claro en la misma sentencia que no hubo posibilidad de un discurso co-construido en el testimonio de las víctimas ya que "en el relato de cada niño, independientemente del contexto de vida, existió similitud y persistencia en la descripción de los hechos, lo que presupone que, más allá de la discutida capacidad de sugestión, resultaría de difícil realización, que se puede orquestar un plan que permita confluir en tal resultado y no se ha acompañado prueba que así lo demuestre".

Video: una madre en busca de Justicia por su hija que fue abusada en el jardín de infantes

El desgarrador relato de Carla Vitale tras conocerse la sentencia del Tribunal de Casación

"Soy una mamá que viene luchando desde hace muchos años por un tema muy sensible que me cuesta", dijo Carla Vitale al comenzar su descargo. Habló del juicio, "Hoy es un día que es bueno porque significa que los pasos que va dando la justicia son buenos", aseguró entre lágrimas.

Recordó que tanto Mattiussi como Ojeda fueron condenados, pero recibieron el beneficio de tener prisión domiciliaria. "El portero, con su familia y el cura "con el Obispado que lo está protegiendo desde siempre, que le pagó sus abogados, que intentó decir pestes de nosotros, de mi familia", expresó indignada y contó que el obispo de San Nicolás, Hugo Norberto Santiago actuó con tanta agresividad hacia su persona que recibió una orden de restricción para que "cesen con los actos de perturbación" y la "violencia psicológica" hacia Vitale.

Psicóloga y al frente de un emprendimiento de decoración, agradeció la calidez con la que muchas personas siguieron el caso y la acompañaron -a ella y a los padres de los otros niños abusados- durante todo el juicio. "Vamos a tener que pedir una revocación de la prisión domiciliaria y vamos a pedir que vayan a la cárcel, para que estén donde tienen que estar", dijo.

"Necesitamos difusión para que estas personas estén en la cárcel sin privilegio y cumplan una condena efectiva de 15 años de prisión", repitió y aclaró que ambos estuvieron unos pocos meses en prisión, pero consiguieron pronto la domiciliaria. "Necesitamos que estén donde tienen que estar".

A lo largo de su desgarrador descargo, contó algo de lo que atravesaron los padres de los niños abusados en el Jardín Belén. No sólo tuvieron que "tramitar emocionalmente lo que significa atravesar el dolor de un abuso sexual a un niño y a un niño que es tu hijo", sino también aprender un sinfín de cuestiones legales. "Tenés que buscar abogados sin tener idea de lo que es un proceso penal", enfatizó mientras enumeraba algunos de los pasos que debieron dar los padres hasta conseguir esta sentencia de Casación.

A pesar de su indignación por el delito cometido por un cura contra su hija y por el obispado que le brindó protección, no se enojó con la Iglesia ni con las personas que la conforman. "Creo que hay curas buenos y personas dentro de la iglesia que son buenas", expresó y añadió: "Pero hay personas que no. Este cura no puede estar protegido por el obispado, viviendo en una casa quinta donde tiene comida y alojamiento y donde le pagan los abogados, cuando hay dos tribunales que están condenándolo porque fue un abusador de menores".

"Para mí, como mamá, esto es un pasito más en contra de toda esta gente que hace las cosas mal. El dolor y las situaciones se enfrentan y nosotros lo hicimos con las mejores herramientas que pudimos para mirar el día de mañana a nuestros hijos y poder decirles que como papás hicimos todo", reflexionó. Recordó el primer momento de la denuncia, cuando muchos padres se unieron en defensa del jardín y descreyendo del testimonio de los niños. Y aseguró que siempre les va a creer a sus hijos.

Confesó que su llanto era una mezcla de emociones contenidas, entre las que primaba la sensación de haberse librado de una mochila al conocer la sentencia del Tribunal de Casación.