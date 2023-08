El debate de la niñez: tecnología en casa y colegios ¿cómo controlar excesos?

La tecnología, y en particular su uso por parte de los niños, es un tema que genera fuertes debates entre padres, educadores y expertos en tecnología. A pesar de los beneficios obvios que la tecnología puede ofrecer en términos de aprendizaje y entretenimiento, existe una creciente preocupación sobre su potencial adictivo y el posible daño que puede causar en el desarrollo de los niños. Este complejo equilibrio se convierte en un desafío en la actualidad, y las soluciones requieren un enfoque multifacético.

¿Cómo podemos, como padres, controlar su uso, sin desaprovechar su potencial?

Estableciendo reglas: La implementación de límites en cuanto al tiempo que los niños pueden pasar en dispositivos, así como la determinación de horarios específicos, es crucial para prevenir el uso excesivo. No es lo mismo utilizar la computadora para hacer una tarea del colegio, qué desvelarse viendo instagram.

La implementación de límites en cuanto al tiempo que los pueden pasar en dispositivos, así como la determinación de horarios específicos, es crucial para prevenir el uso excesivo. No es lo mismo utilizar la computadora para hacer una tarea del colegio, qué desvelarse viendo instagram. Supervisando: Monitorizar el uso de la tecno logía y asegurarse de que no se acceda a contenido inapropiado es fundamental. Esto no sólo protege a los niños sino que también fomenta una relación responsable con los dispositivos digitales. Dependiendo la edad, los niños están expuestos a riesgos de encontrarse con adultos con malas intenciones, o desafíos virales tóxicos, o inclusive mortales. Debemos enseñarles a discernir entre el contenido de calidad, y contenido basura. Aquí es en donde nos convertimos en curadores de contenido, para lo cual es indispensable qué los padres también manejen la tecnología .

Monitorizar el uso de la y asegurarse de que no se acceda a contenido inapropiado es fundamental. Esto no sólo protege a los niños sino que también fomenta una relación responsable con los dispositivos digitales. Dependiendo la edad, los están expuestos a riesgos de encontrarse con adultos con malas intenciones, o desafíos virales tóxicos, o inclusive mortales. Debemos enseñarles a discernir entre el contenido de calidad, y contenido basura. Aquí es en donde nos convertimos en curadores de contenido, para lo cual es indispensable qué los padres también manejen la . Fomento de otras actividades: Incentivar a nuestros hijos a participar en actividades como jugar al aire libre, leer, o hacer manualidades puede ayudar a reducir su dependencia de la tecnología . Esto equilibra sus experiencias y fomenta el desarrollo de habilidades variadas, fuera del uso de la tecnología .

Incentivar a nuestros hijos a participar en actividades como jugar al aire libre, leer, o hacer manualidades puede ayudar a reducir su dependencia de la . Esto equilibra sus experiencias y fomenta el desarrollo de habilidades variadas, fuera del uso de la . Modelar un buen comportamiento: Los padres deben ser modelos a seguir en cuanto a su propio uso de la tecnología. Limitar su uso y participar en actividades junto a ellos puede marcar una gran diferencia. Igual de importante, es qué el padre sepa qué tecnología está usando su hijo. No es lo mismo conversar sobre, por ejemplo Tik Tok, si nosotros no conocemos qué es, cómo se usa, etc.

El uso excesivo de la tecnología en los niños puede tener serios efectos negativos en su desarrollo. Foto: MDZ.

Efectos negativos del uso excesivo.

El uso excesivo de la tecnología en los niños puede tener serios efectos negativos en su desarrollo. Entre ellos se encuentran el aislamiento social, la falta de privacidad, la deconstrucción de los vínculos sociales, la pérdida de conciencia de la realidad, el

sedentarismo, y alteraciones en el desarrollo cognitivo, social y emocional. El déficit de atención es otra preocupación importante, donde el uso excesivo de la tecnología puede afectar la capacidad de los niños para concentrarse y aprender. Es por ello qué inclusive la Unesco ha hecho un llamamiento urgente para un uso adecuado de la tecnología en la educación. Con la rápida digitalización de la sociedad, la atención a su uso en la educación es vital. La tecnología debe emplearse para mejorar las experiencias de aprendizaje y no en detrimento de estudiantes y docentes.

Dentro de la infinidad de herramientas tecnológicas, no podemos dejar de nombrar a la Inteligencia Artificial. La IA tiene el potencial de democratizar el acceso a la información y al conocimiento. A través de la IA, podemos desarrollar plataformas educativas personalizadas que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante, teniendo en cuenta su edad, dónde vive, sus ambiciones, y mucho más. Sin embargo, la transición hacia una educación plenamente digital es costosa, y debe ser cuidadosamente evaluada para asegurarse de que no aumente la brecha de desigualdad educativa. Las estrategias de aprendizaje basadas en la IA pueden ofrecer soluciones innovadoras y efectivas, pero deben implementarse con prudencia y responsabilidad.

Rol del docente en la enseñanza de la tecnología.

Los docentes desempeñamos un papel vital en la enseñanza de la tecnología. No sólo son responsables de guiar a los estudiantes en su uso, sino que también deben inculcar un enfoque crítico y ético hacia la tecnología. La educación en tecnología no debe

centrarse sólo en las habilidades técnicas, sino también en la comprensión de las implicancias sociales, éticas y culturales de ella. La formación docente en este ámbito es fundamental y requiere una continua actualización y apoyo. La tecnología en la infancia es un tema complejo y multifacético que requiere un enfoque equilibrado y cuidadoso. La IA ofrece un gran potencial, pero debe ser utilizada con responsabilidad. Los docentes tenemos un papel esencial en la enseñanza y guía del uso de la tecnología. El enfoque debe ser siempre en cómo mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños, no en la tecnología en sí misma. Pero para ello, los primeros en aprender a utilizarla, debemos ser nosotros.

Nicolás Fernández Miranda.

* Nicolás Fernández Miranda, experto en neurociencia y educación.