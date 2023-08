MDTECH y MDZ sortean 3 entradas para el Game Manía Fest en el Arena Aconcagua

MDTECH sortea tres entradas para el evento gamer del año, se trata del Game Manía Fest. Para participar debes escribir en las redes sociales de MDZ o MDTECH y cuenta cuál es tu videojuego favorito y por que te gustaría participar del Game Manía Fest. No olvides dejar tu teléfono. El sorteo de las entradas se realizará este viernes y la persona será contactada para coordinar la entrega.

Los aficionados a los videojuegos y a la diversión estarán en su momento durante el sábado 26 y el domingo 27 de agosto. El evento más destacado de la región de Cuyo reunirá a jugadores, entusiastas, creadores y competidores en el Aconcagua Arena.

Game Manía Fest presentará competencias de videojuegos en modalidad Free Play, que abarcarán títulos como Valorant, CS: GO, Fortnite, FIFA, League of Legends, DragonballZ, Minecraft, Mortal Kombat, Fall Guys, Rocket League, Call of Duty y Mario Kart. Se dispondrán más de 100 estaciones de juego para participar en emocionantes torneos y ganar premios, o simplemente disfrutar de momentos divertidos con amigos.

Además, el evento contará con la participación de influyentes streamers, entre ellos Passthor, Frankkaster y Anto Regio, así como populares youtubers como Tomex, Sarastech y Giuly Cobian, entre otros. También habrá freestylers, actividades como la Gamemanía Party, concursos de cosplay y low cosplay. La experiencia se enriquecerá con la presencia de tiendas de cómics, un taller de ensamblaje de PC, juegos de rol y un espacio dedicado a los clásicos de los videojuegos.