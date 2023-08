Inquilinos y propietarios: ¿un juego donde todos pierden?

Las últimas elecciones tuvieron un fuerte impacto en la economía de nuestro país. La devaluación del peso argentino generó incertidumbre en muchos rubros que no poseen precios de referencia. El riesgo latente de los saqueos, el fantasma del desabastecimiento, los constantes aumentos en los servicios y las prestaciones de salud son algunas de las variables que se ponen en juego diariamente, pero a esas se suma el riesgo de perder el acceso a la vivienda digna debido a las dificultades existentes a la hora de alquilar. Por otro lado, los propietarios también se ven perjudicados por el efecto PASO.

Miles de familias que no poseen vivienda propia tienen expectativas por el tratamiento de las modificaciones en la Ley de Alquileres que tendrá lugar durante esta jornada, sin embargo, las soluciones de fondo que deriven en políticas habitacionales eficaces no se vislumbran en el corto y mediano plazo.

Los constantes aumentos y una vacancia que, según los especialistas en el rubro, es la más baja de la historia; perjudican a los inquilinos que se ven obligados a desembolsar sumas exorbitantes para poder acceder a un alquiler. "Para entrar en un monoambiente hay que tener disponibles aproximadamente $350.000. Piden el mes de alquiler, depósito, sellado, confección del contrato, garantes con propiedad y bono de sueldo. Además nos exigen que el sueldo triplique el monto del alquiler y es imposible", contó una joven de 28 años que no encuentra un alquiler para su madre jubilada y agregó: "Esta semana la misma persona me dio tres montos diferentes de un departamento que tiene una sola habitación, cocina comedor, patio chico...primero me dijo $70 mil, luego $80 mil y después $100 mil".

En el Gran Mendoza, según informaron desde Inmoclick, hay un total de 210 departamentos en alquiler y 140 casas mientras que en CABA, de acuerdo a un informe de Reporte Inmobiliario, "en julio pasado la cantidad de departamentos de 1 a 4 ambientes usados disponibles para alquilar, que se publicaron en buscadores de propiedades, fue de sólo 686 unidades" y "la cifra actual resulta inferior en un 26 % a la existente en junio y es el 58,4 % menor a la que hallaban quienes buscaban alquilar departamentos en julio del año pasado", cuando el total era de 1.649.

El impacto en los propietarios

El panorama para los propietarios no es alentador especialmente para quienes tienen propiedades en alquiler destinadas a vivienda. Distinto es el caso de los dueños de locales comerciales ya que la actualización de los valores se realiza según inflación cada 3 meses.

"Los propietarios están pidiendo más por los alquileres ya que la rentabilidad que tiene que dar un inmueble se mide siempre en dólares. ¿Por qué? Porque valen dólares. Históricamente en la Argentina siempre fue entre el cinco y el seis por ciento del valor del inmueble, la rentabilidad anual de los alquileres. Ahora estamos en el período más bajo de los últimos cuarenta años. Un tres por ciento más o menos", expresó Enrique Abatti, especialista en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.

"Con respecto a los países vecinos, Uruguay tiene una rentabilidad entre un cinco y un seis por ciento. En Asunción de Paraguay entre un cinco, seis, hasta un siete por ciento anual de rentabilidad. Estamos hablando siempre de vivienda", aclaró.

Según el especialista consultado, la devaluación va a incidir en los contratos nuevos ya que "un alquiler de aproximadamente 300 dólares antes de la devaluación era un alquiler de ciento cincuenta mil pesos pero con el aumento del dólar eso cambió". "El problema grave que tenemos es que, en los contratos de vivienda, el alquiler queda fijo por un año, con una inflación que va a superar el ciento treinta por ciento este año. Eso genera un daño patrimonial en el propietario o locador ya que el alquiler queda congelado por un año", destacó Abatti.

En el caso de algunos propietarios que tienen una casa o departamento en alquiler, la situación es compleja ya que, en gran parte de los casos, se trata de personas que utilizan ese ingreso extra para cubrir sus necesidades de vida. "Tengo en alquiler una casa que heredé de mi padre. Actualmente cobro una jubilación muy baja y lo que gano con ese alquiler me permite llegar a fin de mes y pagar los medicamentos que necesito", contó Ernesto y agregó: "Hicimos un contrato por 45 mil pesos hace unos meses y hoy ese valor quedó muy bajo en relación a los aumentos que sufrimos los argentinos. Como propietario realizo el mantenimiento de la propiedad".