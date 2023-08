Expectativas y críticas de Inquilinos Argentinos con respecto a la modificación de la Ley de Alquileres

Este miércoles la Cámara de Diputados albergará la sesión para debatir la Ley de Alquileres. Desde la oposición, buscan modificar o derogar la normativa, mientras que el oficialismo intentará mantenerla sin alteraciones. Juntos por el Cambio necesita el quórum de 129 diputados para cambiar algunos puntos esenciales de la Ley.

Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil de Inquilinos Argentinos dialogó en MDZ Radio y comentó que están "en una posición de mucho nerviosismo por parte de las familias inquilinas". Además agregó que "la gente está muy preocupada porque ya no sabe dónde ir a vivir, cómo pagar el alquiler, cuánto va a pagar. Estamos en medio de una locura donde se ha dejado desprotegido totalmente al trabajador inquilino".

"El alquiler social no se implementa en ninguna parte del país. No podemos echarle la culpa a una ley de las malas políticas económicas, las malas decisiones del Gobierno porque la inflación no tiene nada que ver. Los inquilinos siempre estuvimos atados a la inflación y con esta modificación que quieren hacer, que llevará dos años de contrato en alquiler o menos y dejar la negociación al libre criterio del propietario de las inmobiliarias, es terrible. Ningún propietario ni inmobiliaria quiere ganar menos de la inflación", comentó respecto a la situación actual de la normativa y a la propuesta de su modificación.

El objetivo de la oposición es reducir el plazo de contrato, lograr incrementos "acordados por las partes" y generar exenciones impositivas para los propietarios. Glenda afirmó que "la solución no es tirar abajo una ley ni atacarla, sino implementarla como corresponde. Implementar el punto tres que todavía no se ha implementado. Y por otro lado, la solución está en las políticas habitacionales y que se tendrían que reunir hoy todos los legisladores de todos los bloques y pensar en el trabajador, en el inquilino en el que está pasando la situación tan grave y económica que estamos pasando. Y no es desde ahora esto, hace 40 años que no hay una política habitacional para que el trabajador pueda pagar su techo propio", cerró.