El conmovedor relato del papá de la nena que manejaba un auto, chocó y murió

El siniestro fatal protagonizado por una niña de 12 años que falleció ayer martes cuando manejaba el auto de su padre, en el barrio Villa Posse, cerca de la Capital cordobesa, conmovió a toda la sociedad. En un principio, trascendió que la menor tomó el vehículo sin permiso de su papá y salió a la calle junto a su hermanito y sus primas, de 11, 6 y 5 años de edad. Si bien los otros niños sólo sufrieron heridas leves, la nena falleció a raíz del choque y vuelco posterior del automóvil.

La tragedia ocurrió en el camino Santa Bárbara cuando la nena perdió el control del Renault Sandero, que impactó contra un poste de luz y luego volcó.

Este miércoles, rompió el silencio el padre de la menor quien relató al programa Arriba Córdoba (Canal El Doce) el motivo por el cual la menor iba detrás del volante. Quebrado por el dolor a raíz de la muerte de su hija, Américo relató que la nena iba acompañada de dos primos y un hermanito, todos menores de edad, los cuales aún no fueron informados de la muerte de la pequeña conductora. Aún así, reveló que los chicos no quieren hablar ni dar detalle sobre cómo ocurrió el accidente."Son muy chiquitos", señaló.

Apenado, contó en una comunicación telefónica que todavía está "en shock", y que el cuerpo de su hija continúa en la morgue, mientras se realizan las averiguaciones policiales del siniestro fatal.

Américo contó que él se había ido a un dispensario cercano junto a su bebé de un mes de edad. “Les dije a mis chicos que me esperen, yo fui en el otro auto. Los iba a llevar al Club Deportivo Banfield, donde practicaban fútbol, a las 15 horas. Pero como me tardé en el dispensario, mi hija ni me llamó, sacó el auto calladita y decidió conducirlos al club”, dijo en un conmovedor relato. Cuando salía del centro de salud con su bebé, los vecinos le informaron que su hija habá tenido un accidente.

“En ningún momento le dije ‘sacá el auto’”, aseguró el padre que admitió que su hija sabía manejar, porque le hacía correr el auto a lavar dentro de su casa, pero nunca en la calle. "Nunca le dije que sacara el auto para ir al club", dijo apenado.